Két rendőrt gázolt el egy sofőr Veszprémnél, ezért történhetett a baleset

A tragédia a helyszínére, a 8-as útra a két rendőrt egy szarvastetem miatt riasztották. Épp az állatot húzták le az útról, amikor egy Ajka felől érkező autós elgázolta őket.

A fiatal rendőr a kórházban belehalt sérüléseibe / Fotó: Mediaworks (Illusztráció)

Négy másodpercig nem fékezett az a sofőr, aki tavaly márciusban két rendőrt gázolt el Veszprémnél. Egy 23 éves rendőr életét nem sikerült megmenteni, társa életveszélyes sérüléseket szenvedett. Most újabb részletekre derült fény.

A rendőrgázolás részletei

A család ügyvédje szerint a sofőr tétlensége okozta a tragédiát, hamarosan vádat emelhetnek ellene. Egy friss szakértői vélemény szerint a gázoló más másodpercekkel a tragédia előtt láthatta a járőrautót, mégsem reagált a körülményekre.

A gyanúsított ügyvédje ugyanakkor azt mondja, a férfi elismerte, hogy hibázott, de aznap fáradtan ült volánhoz. Hozzátette, a sofőrt egy pillanatra elvakította a rendőrautó fényszórója, ez is okozhatta a késlekedést - derült ki az RTL Híradójából.