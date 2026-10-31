Nem vicc, nem ámítás: Részeg Jakabot ittas vezetés miatt körözi a rendőrség

Egészen elképesztő név bukkant fel a rendőrség körözési listáján. A 29 éves Részeg Jakabot ugyanis éppen ittas vezetés gyanúja miatt keresik a hatóságok. A férfi neve és a feltételezett bűncselekmény közötti egybeesés aligha lehetne különösebb – tudtuk meg a Zsaruhírek portálról.

Egy román állampolgárságú magyar férfit keres a rendőrség. Részeg Jakab holléte felől ittas vezetés miatt érdeklődnek a hatóságok (illusztráció) Fotó: Unsplash

Ittas vezetés miatt körözik Részeg Jakabot

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság 2026. március 4-én adott ki elfogatóparancsot a férfi ellen, akit járművezetés ittas állapotban elkövetett bűncselekmény gyanúja miatt köröznek.

Részeg Jakab 1997-ben született Kézdivásárhelyen, román állampolgárságú, és jelenleg 29 éves.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik a körözött férfi hollétéről, jelentkezzen a rendőrségen.

Bejelentést személyesen a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságon, a 2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 1. szám alatt, vagy telefonon a 06-24/525-460-as számon lehet tenni.

Emellett a nap 24 órájában hívható a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszáma, valamint a 112-es segélyhívó is.

A férfi fényképe és a körözés további részletei a Rendőrség honlapján.

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