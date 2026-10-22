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robbanás

Halálos robbanás Hajdúhadházon: egy férfi életét vesztette, egy ház lakhatatlanná vált

19 perce
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Halálos tragédia történt Hajdú-Bihar megyében, miután egy családi ház klímaszerelő-műhelyként használt melléképületében felrobbant egy gázpalack. A robbanás Hajdúhadház egyik utcájában történt, ahol a detonáció után keletkezett tűz a szomszédos ingatlanra is átterjedt.
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robbanásHajdúhadházahalott

Gázpalack robbant fel még szerdán Hajdúhadházon, az Erdőalja utcában, egy családi ház klímaszerelő-műhelyként működő melléképületében. A robbanás Hajdúhadház egyik lakóövezetében történt, a detonáció következtében pedig tűz ütött ki, amely rövid idő alatt az egész épületre átterjedt – számolt be a katasztrófavédelem. A lángok a szomszédos családi házat is elérték, ahol a tetőszerkezet és a homlokzati hőszigetelés is kigyulladt. 

Robbanás Hajdúhadházon: egy férfi meghalt, egy ház lakhatatlanná vált
Robbanás Hajdúhadházon: egy férfi meghalt, egy ház lakhatatlanná vált Fotó:  HBMKI

Robbanás Hajdúhadházon: egy férfi meghalt, egy ház lakhatatlanná vált

A helyszínre riasztott hajdúnánási és debreceni hivatásos tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az oltási munkálatokat a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. 

A robbanásban egy ember életét vesztette, a szomszédos családi ház pedig olyan súlyosan megrongálódott, hogy lakhatatlanná vált.

Az Országos Mentőszolgálat a Haon érdeklődésére megerősítette, hogy a mentők egy negyven év körüli férfi halálát állapították meg a helyszínen. A portál értesülései szerint a gázpalack klímaszerelési munkálatok közben robbant fel, és a férfi feltehetően már a detonáció következtében életét vesztette.

A Haon értesülései szerint a mentők egy negyven év körüli férfi halálát állapították meg a helyszínen
A Haon értesülései szerint a mentők egy negyven év körüli férfi halálát állapították meg a helyszínen Fotó: HAON

 

 

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