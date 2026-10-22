Halálos robbanás Hajdúhadházon: egy férfi életét vesztette, egy ház lakhatatlanná vált

Gázpalack robbant fel még szerdán Hajdúhadházon, az Erdőalja utcában, egy családi ház klímaszerelő-műhelyként működő melléképületében. A robbanás Hajdúhadház egyik lakóövezetében történt, a detonáció következtében pedig tűz ütött ki, amely rövid idő alatt az egész épületre átterjedt – számolt be a katasztrófavédelem. A lángok a szomszédos családi házat is elérték, ahol a tetőszerkezet és a homlokzati hőszigetelés is kigyulladt.

Robbanás Hajdúhadházon: egy férfi meghalt, egy ház lakhatatlanná vált Fotó: HBMKI

Robbanás Hajdúhadházon: egy férfi meghalt, egy ház lakhatatlanná vált

A helyszínre riasztott hajdúnánási és debreceni hivatásos tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az oltási munkálatokat a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.

A robbanásban egy ember életét vesztette, a szomszédos családi ház pedig olyan súlyosan megrongálódott, hogy lakhatatlanná vált.

Az Országos Mentőszolgálat a Haon érdeklődésére megerősítette, hogy a mentők egy negyven év körüli férfi halálát állapították meg a helyszínen. A portál értesülései szerint a gázpalack klímaszerelési munkálatok közben robbant fel, és a férfi feltehetően már a detonáció következtében életét vesztette.