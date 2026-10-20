Gázpalack robbant fel egy szombathelyi házban, többen megsérültek

Tűz keletkezett hétfő késő este egy családi ház pincéjében, Szombathelyen, a Sport téren. A robbanás következtében egy tűzoltó és az ingatlan tulajdonosa is könnyebb sérüléseket szenvedett, mindkettőjüket kórházba szállították – számolt be róla a Vaol.hu.

A szombathelyi robbanás helyszínén hivatásos és önkéntes tűzoltók is részt vettek az oltási munkálatokban

Fotó: Horvath Balazs / Vaol.hu

A lap információi szerint a ház tulajdonosa előző nap nagyobb mennyiségű tűzifát szállíttatott az ingatlanhoz, amelyet az alacsony belmagasságú pincében, a kazán közelében helyeztek el. A felhalmozott fa később kigyulladt, a lángok pedig elterjedtek a helyiségben.

Robbanás történt, amikor a tűzoltók a pincéhez közelítettek

A helyszínre érkező tűzoltók a teljes terjedelmében égő pincét készültek megközelíteni, amelybe egy szűk lejáraton keresztül lehetett lejutni.

A tűzoltók éppen a légzőkészüléküket vették fel, amikor a pincében felrobbant egy nagyobb gázpalack. A detonáció következtében szúróláng csapott ki a helyiségből, amely elérte a lejárattól néhány méterre tartózkodókat.

A robbanásban egy tűzoltó és a ház tulajdonosa könnyebben megsérült. A mentők mindkettőjüket kórházba szállították.