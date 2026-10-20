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robbanás

Gázpalack robbant fel egy szombathelyi házban, többen megsérültek

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Tűz ütött ki hétfő késő este egy szombathelyi családi ház pincéjében, ahová nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. Az oltási munkálatok megkezdése előtt azonban váratlan robbanás történt, amelyben ketten megsérültek. A helyszínen további veszélyforrásokat is találtak.
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robbanásSzombathelyentűzoltó

Tűz keletkezett hétfő késő este egy családi ház pincéjében, Szombathelyen, a Sport téren. A robbanás következtében egy tűzoltó és az ingatlan tulajdonosa is könnyebb sérüléseket szenvedett, mindkettőjüket kórházba szállították – számolt be róla a Vaol.hu

Szombathely, gázpalack, tűzoltó, pincetűz, családi ház, tűzifa, sérülés, mentők, kórház, tűzoltók, A szombathelyi robbanás helyszínén hivatásos és önkéntes tűzoltók is részt vettek az oltási munkálatokban
A szombathelyi robbanás helyszínén hivatásos és önkéntes tűzoltók is részt vettek az oltási munkálatokban
Fotó: Horvath Balazs / Vaol.hu

A lap információi szerint a ház tulajdonosa előző nap nagyobb mennyiségű tűzifát szállíttatott az ingatlanhoz, amelyet az alacsony belmagasságú pincében, a kazán közelében helyeztek el. A felhalmozott fa később kigyulladt, a lángok pedig elterjedtek a helyiségben.

Robbanás történt, amikor a tűzoltók a pincéhez közelítettek

A helyszínre érkező tűzoltók a teljes terjedelmében égő pincét készültek megközelíteni, amelybe egy szűk lejáraton keresztül lehetett lejutni. 

A tűzoltók éppen a légzőkészüléküket vették fel, amikor a pincében felrobbant egy nagyobb gázpalack. A detonáció következtében szúróláng csapott ki a helyiségből, amely elérte a lejárattól néhány méterre tartózkodókat.

A robbanásban egy tűzoltó és a ház tulajdonosa könnyebben megsérült. A mentők mindkettőjüket kórházba szállították.

További két gázpalackot találtak a pincében

Az oltási munkálatok során a tűzoltók további két gázpalackot találtak a pincében. A palackokat jelentős hőhatás érte, de a tűzoltóknak sikerült biztonságosan visszahűteniük őket, így megakadályozták az újabb robbanást.

A Vaol.hu értesülései szerint a ház tulajdonosa sem tudott arról, hogy több gázpalack található a pincében.

 

 

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