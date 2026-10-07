Megszólalt a rollerbalesetet szenvedett vállalkozó családja az Origónak: „Péter katatón állapotban van, önmaga foglyává vált”

Péter a súlyos rollerbalesete miatti agykárosodás következtében szociális otthonba került, ám ott egyszerűen kisétált az ajtón.
Zoltán, a férfi testvére az Origónak beszélt öccse kálváriájáról, és arról, hogy bár reménykednek abban, hogy szerettük élve előkerül, a szívük mélyén tudják, hogy ennek kicsi a valószínűsége.
Péter a Keleti pályaudvar közelében lakott egy bérelt lakásban. Egy vasárnap délelőtt megéhezett, és úgy döntött, hogy az egyik közeli gyorsétteremben vásárol magának reggelit. Felállt egy bérelhető e-rollelre, és útnak indult. Nem jutott messze az otthonától: a Rózsa, az Izabella és a Józsika utca környékén járt, amikor örökre megváltozott az élete. A férfi még talán észrevette, hogy egy autó ajtaja kinyílik, de megállni már nem volt ideje.
Az ajtónak nekiütközött, ennek következtében elengedte a kormányt és elvesztette az egyensúlyát, majd az út közepére csapódott, ahol elgázolta egy éppen előzni készülő személygépkocsi. A sérültön alkohol- és drogtesztet is végeztek, de a család csak hónapokkal később kapta meg az egyébként negatív eredményeket.
A férfi eltűnt a szociális otthonból
– Péter mentális és fizikai állapota talán arra elegendő, hogy egy normál éjszakát átvészeljen az utcán, ráadásul az eltűnése éjszakája volt az első, igazán hideg őszi éjszaka, amikor csak 8 fokot mutattak a hőmérők. Talán ha 2-3 kilométert képes gyalog megtenni. A testvérem a balesete után csontsoványra fogyott, mintegy 40-50 kilót veszített a saját testsúlyából. Szinte a bordáit is ki lehetett tapogatni. Biztos vagyok benne, hogy 3 hetet nem bírhat ki egyedül, gondoskodás nélkül, ráadásul nem kevés pszichiátriai gyógyszert is szednie kellett az agysérülése miatt – magyarázta az aggódó testvér.
Az egykor sikeres üzletember – egy tisztítószalont és egy mosodát üzemeltetett – az otthonban már nem mindig tudta megmondani a saját nevét, és arra sem emlékezett, hogy hol lakik, mint ahogy a szülei halálával sem volt tisztában. Úgy beszélt róluk, mintha élnének, pedig már mindkettejüket több éve eltemették.
– Ha nézte magát a tükörben, meglepődött, és talán az sem túlzás, hogy nem is ismert magára. Már nem volt egykori önmaga – mondta a testvére.
Péter egyik gondozója három héttel ezelőtt dohányzás után nem csukta be időben az egyébként zárt agárdi intézmény ajtaját, ezt kihasználva pedig a férfi egyszerűen elment.
A család, amint értesült szerettük eltűnéséről, azonnal elkezdte Péter keresését, és még Budapesten is plakátokat helyeztek el, bízva abban, hogy a csodával határos módon a férfi esetleg feljutott egy vonatra, ami a fővárosba vitte.
– Tudjuk, hogy nagyjából 2 százalék az esély arra, hogy Péter Budapesten kóborol valahol, de arra gondoltunk, hogy életünk végéig lelkiismeret furdalásunk lenne utólag, ha kiderülne, hogy mégis Pesten volt – magyarázta Zoltán, aki Agárdot maga is személyesen átfésülte, de nem akadt az öccse nyomára.
– A családommal az utóbbi két hétvégén lementünk a Velencei-tóra SUP-ozni, és a nádszigeteket is átnéztük kajakkal. Tudtuk, hogy a kölcsönzősök éppen akkoriban végeztek medertisztítást, akik megtalálták volna a holttestét, de ennyi idő után már a víz is feldobta volna. Ezekből következik, hogy Péter nem fulladt bele a tóba – szögezte le Zoltán.
Az aggódó testvér az Origónak azt is kifejtette, hogy miért egyezett bele a beszélgetésbe. Úgy véli, az egyre drasztikusabban elszaporodó rollerbalesetek megfelelő szabályozással elkerülhetők, vagy legalábbis nagy mértékben csökkenthetők lennének.
– Sajnos egyre több az agysérüléssel járó baleset, az áldozatok pedig a társadalom peremére kerülnek. Péter eltűnése után semmilyen nyom sem maradt, amin elindulhattunk volna mi, vagy akár a rendőrség. Egyértelmű, hogy az intézmény megszegte a felügyeleti kötelezettségét. Ezt nem lehet az alacsony dolgozói létszámra fogni, mert súlyos gondatlanság történt. Az épületet a gondozottak csak felügyelettel vagy engedéllyel hagyhatják el.
A férfi teljes körű gondnokság alá vétele jelenleg is folyamatban van. A bíró járt bent nála az otthonban, mert ő nem bírta volna az utaztatást. Ha nem kapta meg a gyógyszereit, könnyen agresszívvá vált, igaz, Zoltánt és a családját sosem bántotta.
Korlátozni kellene a rollerek használatát?
A tragikus kimenetelű rollerbaleset részleteiről beszélve elhangzott, hogy az áldozatnak olyan súlyos és összetett sérülései keletkeztek, amelyek során a bordafalat is vissza kellett fordítani a lemezeléshez.
Az eset után rendkívül súlyos egészségügyi folyamatok indultak el: másodlagos parkinzonizmus, agyi rohamok, valamint stroke-szerű tünetek jelentkeztek, amelyek következtében tartós, négyhetes bénulásos állapot lépett fel. Péter korábban sokat sportolt, a baleset következtében az állapota drasztikusan és visszafordíthatatlanul megromlott. Katatón állapotba került, voltaképpen önmaga foglya lett.
A baleset Budapesten, a Keleti pályaudvar közelében, a Rózsa utca és az Izabella utca keresztezésének környékén történt, mindössze 150-200 méterre a lakásától. Az áldozat egy kölcsönzött rollerrel indult haza egy reggeli után, ám a szolgáltatóknál sem sisak, sem pedig olyan applikáció vagy technikai akadály nincs, amely kötelezővé tenné vagy gátolná a jármű elindulását megfelelő fejvédelem nélkül.
A szakértői meglátások szerint a rollerrel történő közlekedés rendkívül veszélyes és alulszabályozott, mivel egy hirtelen akadály felbukkanásakor nincs megállás, a szerkezet fizikai felépítéséből adódóan pedig azonnali, súlyos, akár végzetes esésekhez vezethet.
A korábbi trambulin-balesetekhez hasonlóan ma már a roller jelenti a legnagyobb kockázatot, ami számtalan súlyos és halálos áldozatot követel, ezért alapvető szemléletváltásra és szigorúbb, kötelező sisakhasználatot előíró szabályozásra lenne szükség. A szakértők kiemelték, hogy míg a kerékpározásnál vannak statikus pontok és védelmi mechanizmusok, a roller esetében a leesés és a kontrollvesztés szinte borítékolható védelem hiányában.
A kórházi kezelés kezdeti szakaszában az orvosok nem tudtak pontos prognózist adni a várható felépülésről. Az agysérülések sajátossága miatt csak idővel – akár egy-másfél év alatt – derül ki a károsodás teljes mértéke és a maradványtünetek súlyossága. A rehabilitációs intézetbe történő áthelyezést követően Péter a kóma osztályra került, ahol kiemelkedő fizikai ereje miatt folyamatosan le kellett szíjazni az ágyhoz. Ennek oka az volt, hogy akkor még épen működő agya nem tudta megérteni, elfogadni súlyos állapotát, és folyamatosan haza akart menni, miközben a fizikai állapota miatt a nap folyamán folyamatosan veszélyeztette magát. Az ébresztési kísérletek kudarcba fulladtak, mert a szervezete rosszul reagált, végül pedig a folyamatos szövődmények, a koponyaűri nyomásfokozódás, valamint az agyvérzéses tünetek miatt a rehabilitációt nem tudták sikerrel befejezni.
Zoltán elmondása szerint a Péterrel történtek teljesen átírták a családi életet, és a mindennapi nehézségek mellett a jogi felelősségre vonás, valamint a felelősök keresése is kulcskérdéssé vált. Zoltán úgy véli, a hasonló tragédiák elkerülése érdekében az egész társadalom szemléletét meg kellene változtatni a rollerek használatával kapcsolatban, hogy a jövőben ne történhessenek hasonló esetek.