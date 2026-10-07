Megszólalt a rollerbalesetet szenvedett vállalkozó családja az Origónak: „Péter katatón állapotban van, önmaga foglyává vált”

Péter a súlyos rollerbalesete miatti agykárosodás következtében szociális otthonba került, ám ott egyszerűen kisétált az ajtón.

Péter súlyos rollerbalesetet szenvedett Fotó: családi archívum

Zoltán, a férfi testvére az Origónak beszélt öccse kálváriájáról, és arról, hogy bár reménykednek abban, hogy szerettük élve előkerül, a szívük mélyén tudják, hogy ennek kicsi a valószínűsége.

Péter a Keleti pályaudvar közelében lakott egy bérelt lakásban. Egy vasárnap délelőtt megéhezett, és úgy döntött, hogy az egyik közeli gyorsétteremben vásárol magának reggelit. Felállt egy bérelhető e-rollelre, és útnak indult. Nem jutott messze az otthonától: a Rózsa, az Izabella és a Józsika utca környékén járt, amikor örökre megváltozott az élete. A férfi még talán észrevette, hogy egy autó ajtaja kinyílik, de megállni már nem volt ideje.

Az ajtónak nekiütközött, ennek következtében elengedte a kormányt és elvesztette az egyensúlyát, majd az út közepére csapódott, ahol elgázolta egy éppen előzni készülő személygépkocsi. A sérültön alkohol- és drogtesztet is végeztek, de a család csak hónapokkal később kapta meg az egyébként negatív eredményeket.

A férfi eltűnt a szociális otthonból

– Péter mentális és fizikai állapota talán arra elegendő, hogy egy normál éjszakát átvészeljen az utcán, ráadásul az eltűnése éjszakája volt az első, igazán hideg őszi éjszaka, amikor csak 8 fokot mutattak a hőmérők. Talán ha 2-3 kilométert képes gyalog megtenni. A testvérem a balesete után csontsoványra fogyott, mintegy 40-50 kilót veszített a saját testsúlyából. Szinte a bordáit is ki lehetett tapogatni. Biztos vagyok benne, hogy 3 hetet nem bírhat ki egyedül, gondoskodás nélkül, ráadásul nem kevés pszichiátriai gyógyszert is szednie kellett az agysérülése miatt – magyarázta az aggódó testvér.

Az egykor sikeres üzletember – egy tisztítószalont és egy mosodát üzemeltetett – az otthonban már nem mindig tudta megmondani a saját nevét, és arra sem emlékezett, hogy hol lakik, mint ahogy a szülei halálával sem volt tisztában. Úgy beszélt róluk, mintha élnének, pedig már mindkettejüket több éve eltemették.