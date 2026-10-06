Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Jön a vagyonadó, átalakul a kata – fontos bejelentéseket tett Magyar Péter

eltűnt

Rollerbalesete következtében megrokkant férfi tűnt el egy szociális intézményből

39 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Közeledési baleset miatt súlyos agykárosodást szenvedett egy sikeres vállalkozó. Matus Péter azóta jóformán azt sem tudja magáról, hogy kicsoda és 24 órás felügyeletre szorul. A férfi a gárdonyi bentlakásos intézetből szeptember 12-én eltűnt. A család már a legrosszabbtól tart.
Link másolása
Vágólapra másolva!
eltűntotthonbalesettragédia

Elkeseredetten keresi testvére és családja a három hete, a gárdonyi bentlakásos intézetből eltűnt, korábban rollerbalesetet szenvedett Matus Pétert. Mivel eddig sehol sem találták, figyelemfelkeltő plakátokat ragasztottak ki közterületeken, bízva abban, hogy valaki látta valahol. A férfinek sürgős orvosi segítségre van szüksége. A család már a legrosszabbtól tart.

rollerbaleset
Péter rollerbalesetet szenvedett  Fotó: Olvasói

Péter korábban sikeres vállalkozó volt, aki kézben tartotta a pénzügyeit. Gyermeke nem született, de a fivére gyermekeit a sajátjaként szerette. Tavaly az utcán rollerral közlekedett, amikor elütötték.

A rollerbaleset teljesen megváltoztatta Péter életét

A balesetben 80 százalékos egészségkárosodást szenvedett, többek között az agya is súlyosan károsodott.

Péter 24 órás felügyeletre szorul, amit a család sajnos nem tudott a számára biztosítani. Sikerült azonban bejuttatni egy bentlakásos intézménybe, ahol gondoskodtak róla

 – mondta az Origónak a rokkantnyugdíjas férfi testvére.

Matus Péter szeptember 12-én elment az intézetből. Az egyik ápoló cigarettázás után bezárta az ajtót, de nem vette észre, hogy a férfi a háta mögé került és elhagyta az épületet. 

Az eltűnt vállalkozónak ugyan maradt némi alapfogalma, de térben és időben is dezorientált és saját magát nem ismeri fel a tükörben.

A pénzügyeit a balesete előtt természetesen ő kezelte, de a számláihoz most a gondnoka, a testvér sem fér hozzá. Az egyszemélyes vállalkozása tönkrement, a rendőrség pedig jelenleg is vizsgálja a balesete körülményeit. 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!