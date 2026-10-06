Rollerbalesete következtében megrokkant férfi tűnt el egy szociális intézményből

Elkeseredetten keresi testvére és családja a három hete, a gárdonyi bentlakásos intézetből eltűnt, korábban rollerbalesetet szenvedett Matus Pétert. Mivel eddig sehol sem találták, figyelemfelkeltő plakátokat ragasztottak ki közterületeken, bízva abban, hogy valaki látta valahol. A férfinek sürgős orvosi segítségre van szüksége. A család már a legrosszabbtól tart.

Péter rollerbalesetet szenvedett Fotó: Olvasói

Péter korábban sikeres vállalkozó volt, aki kézben tartotta a pénzügyeit. Gyermeke nem született, de a fivére gyermekeit a sajátjaként szerette. Tavaly az utcán rollerral közlekedett, amikor elütötték.

A rollerbaleset teljesen megváltoztatta Péter életét

A balesetben 80 százalékos egészségkárosodást szenvedett, többek között az agya is súlyosan károsodott.

Péter 24 órás felügyeletre szorul, amit a család sajnos nem tudott a számára biztosítani. Sikerült azonban bejuttatni egy bentlakásos intézménybe, ahol gondoskodtak róla

– mondta az Origónak a rokkantnyugdíjas férfi testvére.

Matus Péter szeptember 12-én elment az intézetből. Az egyik ápoló cigarettázás után bezárta az ajtót, de nem vette észre, hogy a férfi a háta mögé került és elhagyta az épületet.

Az eltűnt vállalkozónak ugyan maradt némi alapfogalma, de térben és időben is dezorientált és saját magát nem ismeri fel a tükörben.

A pénzügyeit a balesete előtt természetesen ő kezelte, de a számláihoz most a gondnoka, a testvér sem fér hozzá. Az egyszemélyes vállalkozása tönkrement, a rendőrség pedig jelenleg is vizsgálja a balesete körülményeit.