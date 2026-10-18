Hatástalanították a százkilós háborús bombát Budapesten – feloldották a lezárásokat

Hatástalanították a tűzszerészek azt a második világháborús, száz kilogrammos szovjet rombolóbombát, amelyet október 8-án találtak egy építkezésen Budapest XVIII. kerületében, az Üllői út 404. szám alatt. A Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete vasárnap délelőtt arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a művelet sikeresen befejeződött, a rendőrség pedig feloldotta a korábban elrendelt lezárásokat.

A száz kilogrammos rombolóbomba hatástalanítását vasárnap végezték el a tűzszerészek

Fotó: MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred / Illusztráció

A szovjet gyártmányú FAB-100-as rombolóbomba elszállításához előbb hatástalanítani kellett a robbanótestet. A biztonságos munkavégzés érdekében a rendőrség vasárnap reggel mintegy 200 méter sugarú körben lezárta a környéket.

Sikeresen hatástalanították a rombolóbombát

A tűzszerészek a művelet során eltávolították a bomba gyújtószerkezetét. A robbanótestet ezt követően a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják, ahol később megsemmisítik.

A hatástalanítás idejére az Üllői út érintett szakaszán leállították a közúti forgalmat, és a közösségi közlekedésben is korlátozásokat vezettek be.

A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint a művelet befejezését követően valamennyi közlekedési korlátozást feloldották, így az érintett útszakaszon helyreállhatott a forgalom.

Nem ez volt az első alkalom októberben, hogy második világháborús robbanótestet találtak Budapesten. Korábban a Szabadság híd közelében és a Margitszigeten is veszélyes eszközökre bukkantak járókelők. Mindkét helyszínre katonai tűzszerészeket riasztottak, a munkálatok idejére pedig lezárták és kiürítették az érintett területeket.