Megrázó részletek derültek ki a soproni lakástűzről: egy fiatal pár lehet az áldozat

Mint ahogy attól az Origo is beszámolt, tragédia történt vasárnap reggel Sopronban: két ember meghalt, miután tűz ütött ki egy társasház negyedik emeleti lakásának konyhájában. A helyiek úgy tudják, hogy egy fiatal pár vesztette életét.

Tűz volt Sopronban - Fotó: Tóth Imre / MW

Végzetes lakástűz Sopronban

A lángok miatt a tűzoltókat és a rendőröket is a helyszínre riasztották. Az oltási munkálatok idejére 13 lakónak kellett elhagynia az otthonát.

Az RTL információi szerint a tűz csak a konyhabútort és az ajtókeretet érintette, a lakásban és a lépcsőházban azonban sűrű füst terjedt szét.

A tűz következtében kitört az egyik ablak, a szellőzőrács körül pedig koromnyomok maradtak a falon. A társasház lépcsőházát még órákkal később is szellőztették. A katasztrófavédelem és a rendőrség munkatársai délelőtt is a helyszínen dolgoztak.

A lakás ajtaján rendőrségi matrica és felfeszítés nyomai is láthatók voltak.

Vizsgálják a tűz keletkezésének okát

A tűz idején ketten tartózkodtak a lakásban, az életüket már nem lehetett megmenteni.

A rendőrség kizárta az idegenkezűséget, a katasztrófavédelem pedig tűzvizsgálati eljárást indított annak megállapítására, hogy pontosan mi okozta a tragédiát.