Megrázó részletek derültek ki a soproni lakástűzről: egy fiatal pár lehet az áldozat

Mint ahogy attól az Origo is beszámolt, tragédia történt vasárnap reggel Sopronban: két ember meghalt, miután tűz ütött ki egy társasház negyedik emeleti lakásának konyhájában. A helyiek úgy tudják, hogy egy fiatal pár vesztette életét.
Végzetes lakástűz Sopronban
A lángok miatt a tűzoltókat és a rendőröket is a helyszínre riasztották. Az oltási munkálatok idejére 13 lakónak kellett elhagynia az otthonát.
Az RTL információi szerint a tűz csak a konyhabútort és az ajtókeretet érintette, a lakásban és a lépcsőházban azonban sűrű füst terjedt szét.
A tűz következtében kitört az egyik ablak, a szellőzőrács körül pedig koromnyomok maradtak a falon. A társasház lépcsőházát még órákkal később is szellőztették. A katasztrófavédelem és a rendőrség munkatársai délelőtt is a helyszínen dolgoztak.
A lakás ajtaján rendőrségi matrica és felfeszítés nyomai is láthatók voltak.
Vizsgálják a tűz keletkezésének okát
A tűz idején ketten tartózkodtak a lakásban, az életüket már nem lehetett megmenteni.
A rendőrség kizárta az idegenkezűséget, a katasztrófavédelem pedig tűzvizsgálati eljárást indított annak megállapítására, hogy pontosan mi okozta a tragédiát.