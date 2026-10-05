Felrúgott egy kiskorú fiút egy bedrogozott férfi az utcán Hatvanban – fotó

A súlyos testi sértés Hatvan belvárosában történt 2025 júniusában, amikor a férfi odalépett egy kiskorú fiúhoz, majd minden előzmény nélkül megrúgta a lábszárát.
A férfi azt mondta a fiúnak, hogy „húz egy vonalat, amit nem léphet át”, miközben egyre közelebb ment hozzá. Amikor közvetlen közelébe ért, megrúgta a fiú lábszárát.
A rúgás olyan erejű volt, hogy a fiú a földre zuhant, és a karjára esett, amely eltört.
A férfi ezután a földön fekvő fiút tovább szidalmazta, végül elhagyta a helyszínt.
A fiatal fiú sérülése nyolc napon túl gyógyulónak minősült. A bántalmazás pillanatát egy közterületen elhelyezett kamera is rögzítette.
Kábítószert is találtak nála
A Hatvani Járási Ügyészség vádirata szerint a vádlott a bűncselekmény előtt kábítószert fogyasztott. Ráadásul egy másik ügyben elrendelt bűnügyi felügyelet végrehajtási helyéül kijelölt hatvani lakást engedély nélkül hagyta el, majd a belvárosban sétálva megszólította a kiskorú sértettet.
A vádlott a bántalmazást kábítószer fogyasztása után követte el.
Előállításakor ráadásul további kábítószert is lefoglaltak tőle, amelyet korábban a ruházatába rejtett – írja a HEOL.
Súlyos testi sértés miatt kell felelnie
A Hatvani Járási Ügyészség a többszörösen büntetett előéletű férfival szemben súlyos testi sértés bűntettének minősített esete és más bűncselekmény miatt emelt vádat.
Az ügyészség azt indítványozta, hogy amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűnösségét, a járásbíróság halmazati büntetésként négy év szabadságvesztést és négy év közügyektől eltiltást szabjon ki vele szemben.