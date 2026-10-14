Hogyan lehet fél perc alatt 12 büntetőpontot begyűjteni? Egy magyar sofőrnek, sikerült – mutatjuk!

Egészen elképesztő szabálysértési sorozatot rögzített egy rendőrautó fedélzeti kamerája október 9-én Szolnokon – számolt be róla a Szoljon.

Elképesztő szabálysértés Szolnokon: fél perc alatt 12 büntetőpontot kapott a sofőr. Fotó: képernyőkép

A felvételen egy kombi látható, amelynek vezetője a belső sávból, a közlekedési lámpa tilos jelzése ellenére jobbra fordult. A sofőr közben a behajtási tilalmat és az előírt haladási irányt is figyelmen kívül hagyta.

A rendőrök rövidesen intézkedés alá vonták az autóst. A két szabályszegés miatt összesen 12 közlekedési előéleti pontot kapott, emellett közigazgatási bírságra is számíthat.

Szabálysértés: egyetlen manőverrel került veszélybe a jogosítványa

A piros jelzésen való áthaladás nyolc, a tiltó tábla és a kötelező haladási irány megszegése pedig további négy pontot ért. A sofőr így egyetlen kanyarodással elérte a jogosítvány visszavonásához szükséges 18 pontos határ kétharmadát.

Ha egy autós összegyűjti a 18 pontot, a hatóság legalább hat hónapra visszavonja a vezetői engedélyét.

A forgalmit is bevonták

Az ellenőrzés során kiderült, hogy a kombin több, engedély nélkül elvégzett átalakítás is volt. Emiatt a rendőrök a helyszínen bevonták a jármű forgalmi engedélyét, vezetőjével szemben pedig szabálysértési feljelentést tettek.

A félperces szabálytalankodás így nemcsak súlyos bírsággal és 12 büntetőponttal zárult: az átalakított autó sem vehet részt a forgalomban.