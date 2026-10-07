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szarvasbika

Látogatók szeme láttára lőttek rá egy szarvasbikára Keszthelyen – videó

19 perce
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A látogatók közvetlen közelében használt fegyvert egy vadász a keszthelyi Vadászati Múzeum területén. A szarvasbikára leadott lövésről több felvétel is készült, az egyik vadászt pedig gyanúsítottként hallgatták ki.
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szarvasbikavadászKeszthely

A látogatók szeme láttára lőtt rá egy vadász egy szarvasbikára a keszthelyi Vadászati Múzeum területén. Az esetről több felvétel is készült, a rendőrség pedig az egyik vadászt gyanúsítottként hallgatta ki.

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A szarvasbika miatt kialakult esetről több látogató is felvételt készített
Fotó: Keszthely.hu / Illusztráció

A Zala megyei rendőrség közösségi oldalán számolt be a történtekről. Tájékoztatásuk szerint a vadász a múzeum területén, az ott tartózkodó látogatók szeme láttára lőtt rá az állatra.

Szarvasbika miatt dördült el a lövés a múzeum területén

A felvételek alapján a lövés idején látogatók is tartózkodtak a helyszínen. A fegyverhasználat így olyan területen történt, ahol civilek is a közelben voltak.

A hatóság egyelőre nem közölt részleteket arról, hogyan került a szarvasbika a múzeum területére, milyen körülmények között adták le a lövést, illetve milyen bűncselekmény gyanúja miatt hallgatták ki a vadászt.

Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

 

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