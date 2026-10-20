Szentlőrinci tinigyilkosság: Álhíreket terjesztenek a tragédia kapcsán a városban

Mint arról az Origo beszámolt, május 18-án kizuhant az erkélyről egy 17 éves lány Szentlőrincen. Hiába hívtak a járókelők segítséget Vandához, az életét nem lehetett megmenteni. A fiatal lány barátját, Richárdot emberöléssel gyanúsítják. A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását.

A szentlőrinci tinigyilkosság áldozata Fotó: Origo

A terhelt tagadja, hogy bántalmazta a barátnőjét, de annyit beismert, hogy a tragédia előtt veszekedtek. A gyászoló család szerint egy szemtanú látni vélte, amint Richárd konkrétan ledobta a tinédzsert az utcára.

Szentlőrincen rémhír terjed

József, Vanda bátyja a minap elkeseredetten fordult az Origóhoz és elmondta, hogy a városban azt beszélik, hogy Richárdot kiengedik a börtönből.

Akárhova megyek, megállítanak, és azt kérdezik, mit szólok hozzá, hogy Richárd már nincs letartóztatva. Ha ez igaz, az elképesztő igazságtalanság, hiszen minden jel egyértelműen arra utal, hogy az az ember vette el a húgom életét

– mondta lapunknak a férfi.

Az Origo ezután írásban kereste meg a rendőrség sajtóügyeletét, és egy nappal később a választ is megkapta: „Tájékoztatjuk, hogy az Ön által kérdezett ügy kapcsán emberölés alapesete miatt nyomoz a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, a 22 éves gyanúsított jelenleg is letartóztatásban várja az eljárás alakulását. A nyomozás érdekeire való tekintettel nem kívánunk bővebb felvilágosítást adni.”

Richárdot tehát továbbra is fogva tartják a börtönben.

De mit is jelent az, hogy a rendőrség az emberölés alapesete miatt nyomoz? Azt, hogy a vizsgálat során nem merült fel olyan körülmény, ami alapot adatna a minősített esetek valamelyikének megállapítására. Ha ez emberölés előtt a gyanú szerint például megkötözték volna a tinédzsert, esetleg a lány aludt volna, akkor beszélhetnénk védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölésről. Egyelőre nincs szó különös kegyetlenségről sem, hiszen az az átlagost lényegesen meghaladó szenvedést okozó cselekedet jelenti. Ez kifejeződhet az elkövetés módjában, eszközeiben és az alkalmazott erőszak gátlástalanságában, brutalitásában is, de megvalósulhat hosszabb ideig tartó, gyötrelmes bántalmazás, kínzás, élve elégetés, fojtogatás, koplaltatás, vagy az orvosi segítség szándékos megtagadása révén. A nyomozók egyelőre nem látják bizonyítottnak az előre kiterveltséget, mint ahogy a nyereségvágyból vagy aljas indokból való elkövetést sem. Ezekből következik, hogy Richárdnak egyelőre 5-15 évig terjedő szabadságvesztéssel kell szembenéznie. Az emberölés minősített esetei 10-20 évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendők.