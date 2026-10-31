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gyilkos

Szentlőrinci tinigyilkosság: rózsafűzért adtak Vanda kezébe

1 órája
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Másnaponta látogatja a gyászoló család a 17 évesen megölt Vanda sírját. A szentlőrinci tinigyilkosság áldozatáról a szerettei mindenszentek napján is megemlékeznek. A tinédzser nagymamája az Origónak elmondta: a lány szobája ma is megvan.
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gyilkostemetésgyásztragédia

Mindenszentek ünnepe közeledtével nincs fájdalmasabb helyszín, mint egy családi ház, ahol egy fiatal élet tragikus vége óta megállt az idő. A májusi, szentlőrinci tinigyilkosság áldozatának nagymamája könnyek között mesélt az Origónak unokájáról, a mindössze 17 évesen elhunyt Vandáról. A fiatal lányt a gyanú szerint a saját párja, Richárd lökte le az erkélyről. 

Szentlőrinci tinigyilkosság
A Szentlőrincen megölt Vanda 17 évet élt  Fotó: Olvasói

A hivatalos halottvizsgálati jegyzőkönyv fájdalmas pontossággal igazolja azt, amit a család képtelen elfogadni: Vanda olyan súlyos, kegyetlen sérüléseket szenvedett a támadás során, hogy a túlélésre gyakorlatilag esélye sem maradt.
A tragédia helyszínén, Vanda édesanyjától kapott lakásában a dulakodás nyomai a gyilkosság után hónapokig megmaradtak.

A pár ágya annyira összetört, hogy végül ki kellett dobni. A tinédzser ép bútorait a család visszavitte az egykori szobájába, hogy érintetlenül őrizzék a lány emlékét.
–Vanda ruháit is elpakoltuk. Képtelenek vagyunk tőlük megválni. Jobb nekünk így -mondta Gyöngyi.
A család fájdalmát csak tetézi, hogy a nyomozás során olyan megalázó és megdöbbentő részletekre is fény derült, mint a férfi által, a kislányról készített intim fotók. Ezeket a rendőrség Vanda telefonjával együtt lefoglalta. A nyomozó egy alkalommal a képeket megmutatta volna a gyászoló édesanyának, de Ágota minden porcikájával tiltakozott ez ellen, és nem volt hajlandó pillantást vetni rájuk.

–Vanda volt a szemünk fénye, a gyönyörű büszkeségünk. Éppen az érettségire készült a mezőgazdasági iskolában, emellett szorgalmasan járt autóvezetést tanulni is. Azon a végzetes napon is órája lett volna az oktatónál, de már nem érkezett meg -emlékezett vissza a nagymama.

 


Sárköziék kétnaponta felkeresik a tinédzser, édesapjával közös sírját. A családfő évekkel a lánya előtt, egy súlyos betegség következtében vesztette életét. A nagymama szerint a férfi bizonyosan megvédte volna gyermekét Richárdtól, akit egyébként a család sosem fogadott el igazán Vanda párjának. Az összeköltözést is csak azért engedélyezték a fiataloknak a lakásban, hogy legalább ne Richárd romos, Somogyapátin lelhető putrijában, tőlük távol éljenek. A tinilány korábban ugyanis megszökött otthonról, hogy a 22 éves férfival élhessen, akiben nem kellett volna megbíznia.

Szentlőrincen mindenki ismerte Vandát

Mikor Gyöngyi megtudta, mi történt az unokájával, azonnal a helyszínre sietett.

–Nem bírom elfelejteni a képet, ami fogadott. Vanda rózsaszín pizsamanadrágot és trikót viselt. Arccal lefelé feküdt, a mentősöknek kellett megfordítaniuk, hogy elkezdhessék az újraélesztést. Sajnos nem lehetett rajta segíteni -hangzott a nagyszülő felkavaró vallomása.

Vandát fehér koporsóban helyezték örök nyugalomra  Fotó: Bors

Gyöngyi azt is elmesélte, hogy a búcsúztató előtt a koporsóban fekvő Vanda kezébe adtak egy rózsafüzért. A telefonját is szerették volna vele együtt eltemetni, de a rendőrség nem adta vissza a bűnjelként kezelt készüléket.

 

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