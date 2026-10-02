Rábízták a 9 éves kislányt a magyar férfira, aki szexuálisan bántalmazta a gyereket

Hat év fegyházbüntetésre ítéltek egy férfit, aki szexuálisan bántalmazta a hozzájuk rendszeresen látogató kislányt. A gyermek csak hónapokkal később beszélt a történtekről egy családgondozónak, aki ezután feljelentést tett.

Szexuális erőszak: hat év fegyházat kapott a kislányt bántalmazó férfi (illusztráció)

Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Szexuális erőszak:Hat év fegyházat kapott a kislányt bántalmazó férfi

A férfi élettársával, annak gyermekével és közös gyermekükkel élt együtt. Az élettársa rokona, a kiskorú sértett többször is náluk tartózkodott. 2023 tavaszán egy éjszaka a férfi az alvó kislány mellé feküdt, és szexuális cselekményt végzett vele. A gyermek felébredt, majd azt mondta, hiányzik az édesanyja, mire a férfi visszament a saját ágyába.

A gyermek 2024 februárjában mondta el egy családgondozónak, mi történt vele. Az ügyben ezt követően indult eljárás.

A Szombathelyi Törvényszék minősített szexuális erőszak miatt hat év fegyházra és hat év közügyektől eltiltásra ítélte a férfit. Véglegesen eltiltották minden olyan foglalkozástól is, amelyben 18 év alattiakkal kerülhetne kapcsolatba, és feltételes szabadságra sem bocsátható.

Az ügyész elfogadta az ítéletet, a férfi és védője azonban felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett. Az ügy másodfokon a Győri Ítélőtábla előtt folytatódik.