Erdőben bántalmazta szexuálisan a kislányt, majd megpróbálta megfojtani – döntött a bíróság

Huszonöt év fegyházbüntetésre súlyosították annak a visszaeső férfinak a büntetését, aki szabadulása után mindössze tíz nappal szexuálisan bántalmazott egy tízéves kislányt, majd megpróbálta megfojtani. A Győri Ítélőtábla a Győri Fellebbviteli Főügyészség indítványára emelte meg a férfira kiszabott büntetést.

Ítélet született a szexuális bántalmazás után - Fotó: Illusztráció/123RF

A jogerős ítélet szerint a férfi rendszeresen járt egy falusi temetőbe, ahol a szülei sírját gondozta. A településen élt a tízéves kislány is, akivel a vádlott korábban többször találkozott.

Erdőbe hurcolta a kislányt, majd megpróbálta megfojtani, szexuálisan bántalmazta

A férfi 2026. február 26-án kifigyelte a gyermeket, majd hátulról rátámadt. Befogta a száját, és akarata ellenére az erdőbe hurcolta, ahol megpróbált szexuális cselekményt végezni vele. A kislány ellenállt, ezért a férfi mintegy tíz percen keresztül fojtogatta.

A támadó ezután az erdő belsejébe vitte a gyermeket, és szexuális cselekményt végzett vele. Attól tartott, hogy a kislány beszámol a történtekről, ezért egy kötéllel is megpróbálta megfojtani. A gyermek azonban ismét védekezett.

A férfi ennek ellenére nem engedte szabadon a kislányt, hanem elindult vele a lakóhelye felé. A gyermek mobiltelefonjára telepített nyomkövető segítségével az édesapja és a falu polgármestere a nyomukra bukkant. A férfi észrevette őket, majd elmenekült.

Öt évvel súlyosabb büntetést kapott

A Tatabányai Törvényszék a férfit többszörösen minősülő emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt, visszaesőként húsz év fegyházbüntetésre ítélte. Tíz évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből, és véglegesen eltiltotta minden olyan foglalkozástól, amelynek során tizennyolc év alatti személyekkel kerülhetne kapcsolatba.

Az ítélet ellen az ügyészség súlyosításért, a vádlott és védője pedig elsődlegesen részbeni felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbezett.

A Győri Ítélőtábla a Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontját elfogadva öt évvel, huszonöt évre súlyosította a férfi büntetését.