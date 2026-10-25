„Nem tudom, hol van, én nem vagyok gyilkos” - így buktatta le magát Szita Bence mostohája

A napokban jelent meg dr. Rátkai Tímea jogász Haza akart jönni – A Szita Bence-gyilkosság története című könyve, melyből eddig ismeretlen részletek derültek ki a kegyetlen bűntényről. A 11 éves kisfiút 14 éve gyilkoltatta meg a mostohája, P. Erika két férfi segítségével, miután közte, és Bence nevelőapja, Gyöngyi Sándor között megromlott a kapcsolat. Az áldozat testvére, Lilla a történtek idején diákmunka miatt Erikánál lakott, és bár bűntényre akkor még nem gondolt, rögtön gyanús lett neki a nő, amikor Bence nélkül tért haza.

Megrázó részletek derültek ki Szita Bence gyilkosáról / Fotó: Lang Róbert

Mivel ekkor már félt is Erikától, Lilla rögtön másnap az édesapjával együtt ment át hozzá, hogy elhozhassa a holmijait: a nő először úgy tett, mintha nem lenne otthon, a kapuról pedig eltűnt a zár. Amikor egyértelművé vált számára, hogy tudják, otthon van mégis, beengedte apát és lányát - szemlézte a kötetből a Blikk.

A könyvből az is kiderült, hogy Erika meglehetősen zavaros magyarázatot adott elő a zárral kapcsolatban, mondván, betörtek hozzá. Lilla szerint ráadásul a nő távolságtartó volt, távolabb állt, védekező pozíciót vett fel, és meg sem próbált úgy tenni, mint aki együttérez.

Mondtam neki, hogy én csak egy dolgot akarok tudni, hogy hol van az öcsém. Biztos voltam benne, hogy ő tudja, és el kell mondania. Olyan feszültség volt bennem, hogy legszívesebben nekimentem volna, de apu visszafogott. És akkor jött egy mondat Erikától, ami teljesen mellbe vágott. Azt mondta: 'Nem tudom, hol van, én nem vagyok gyilkos.' Abban a pillanatban apuval együtt szó szerint ledermedtünk. Még most is kiráz a hideg, ha eszembe jut. Azonnal visszakérdeztem, hogy mi van? Ki beszélt itt gyilkosságról? Addig ezt a lehetőséget senki nem mondta ki. Senki nem hozta szóba. És ő mégis ezzel állt elő

- idézte fel a történteket a könyvben Lilla, hozzátéve, az édesapja később elmesélte neki, hogy Erika többször próbált vele beszélgetést kezdeményezni Bence eltűnéséről, de ő egyértelműen jelezte, erről nem akar beszélni. A férfinak továbbá az is feltűnt, hogy három csavarhúzó hever az asztalon a konyhában, valamint a kapuhoz tartozó két rögzítőcsavart az anyákkal együtt, amiből egyértelmű vált, hogy szó sincs semmiféle betörésről, a zárat szándékosan szerelték le, hogy senki se juthasson be az udvarra.

A gyilkosokat végül elfogták, 2014-ben életfogytiglani börtönbüntetést kaptak: a nő, Erika 2017-ben, a két férfi pedig 2019-ben halt meg a rácsok mögött.

Elhunyt Szita Bence édesanyja

Idén májusban érkezett a tragikus hír, hogy elhunyt Szita Szilvia, Szita Bence édesanyja. A nő szenvedélybetegséggel küzdött, megpróbált végezni magával, ám végül úgy döntött, talpra áll az édesanyja és a lánya miatt. Később epilepsziával diagnosztizálták, magas vérnyomás és tüdőbetegség is megkeresrítette a mindennapjait, mielőtt életét vesztette.