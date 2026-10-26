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Szolnoki Rendőrkapitányság

Napok óta nem találják a 17 éves szolnoki lányt, a rendőrség segítséget kér

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Napok óta keresnek egy 17 éves lányt Szolnokon, akinek október 23-án veszett nyoma. A Szolnoki Rendőrkapitányság eddigi intézkedései nem vezettek eredményre, ezért a hatóság a lakosság segítségét kéri Sárkány Réka felkutatásához.
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Szolnoki Rendőrkapitányságeltűnt lánySzolnok

A 17 éves Sárkány Réka október 23-án a szolnoki vasútállomásról távozott, tartózkodási helye azóta nem ismert. A Szolnoki Rendőrkapitányság a 16010-157/1057/2026. körözési számon keresi a fiatalt. A rendőrség személyleírást is közzétett, hogy megkönnyítse az azonosítását.

A Szolnoki Rendőrkapitányság által közzétett felvétel Sárkány Rékáról
A Szolnoki Rendőrkapitányság által közzétett felvétel Sárkány Rékáról 
Fotó:  Police.hu 

Személyleírást adott ki a Szolnoki Rendőrkapitányság

A rendőrség tájékoztatása szerint Sárkány Réka körülbelül 167 centiméter magas, vékony testalkatú, kék szemű, hosszú, szőke hajú.

Eltűnésekor az alábbi ruházatot viselte:

  • fehér farmernadrágot;
  • fekete sportcipőt;
  • fekete pulóvert;
  • fekete dzsekit.

A lakosság segítségét kérik az eltűnt lány megtalálásához

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki felismeri Sárkány Rékát, vagy információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, jelentkezzen a Szolnoki Rendőrkapitányságon.

Bejelentést az alábbi elérhetőségeken lehet tenni:

  • 06-56-501-600: a Szolnoki Rendőrkapitányság telefonszáma.
  • 06-80-555-111: a nap 24 órájában, névtelenül hívható Telefontanú zöldszáma.
  • 112: ingyenesen hívható segélyhívó szám.

A hatóságok továbbra is várják azok jelentkezését, akik segíthetnek az eltűnt fiatal felkutatásában.

 

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