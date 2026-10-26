Napok óta nem találják a 17 éves szolnoki lányt, a rendőrség segítséget kér

A 17 éves Sárkány Réka október 23-án a szolnoki vasútállomásról távozott, tartózkodási helye azóta nem ismert. A Szolnoki Rendőrkapitányság a 16010-157/1057/2026. körözési számon keresi a fiatalt. A rendőrség személyleírást is közzétett, hogy megkönnyítse az azonosítását.
Személyleírást adott ki a Szolnoki Rendőrkapitányság
A rendőrség tájékoztatása szerint Sárkány Réka körülbelül 167 centiméter magas, vékony testalkatú, kék szemű, hosszú, szőke hajú.
Eltűnésekor az alábbi ruházatot viselte:
- fehér farmernadrágot;
- fekete sportcipőt;
- fekete pulóvert;
- fekete dzsekit.
A lakosság segítségét kérik az eltűnt lány megtalálásához
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki felismeri Sárkány Rékát, vagy információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, jelentkezzen a Szolnoki Rendőrkapitányságon.
Bejelentést az alábbi elérhetőségeken lehet tenni:
- 06-56-501-600: a Szolnoki Rendőrkapitányság telefonszáma.
- 06-80-555-111: a nap 24 órájában, névtelenül hívható Telefontanú zöldszáma.
- 112: ingyenesen hívható segélyhívó szám.
A hatóságok továbbra is várják azok jelentkezését, akik segíthetnek az eltűnt fiatal felkutatásában.