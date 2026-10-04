Taxinak hitte az autót, amibe beszállt – elraboltak és megerőszakoltak egy nőt

Vádat emeltek egy férfi ellen, miután a gyanú szerint megerőszakolt egy nőt egy autóban az angliai St Helensben. A Merseyside-i rendőrséghez érkezett bejelentés szerint a nő szeptember 27-én, vasárnap hajnali 1 óra körül barátaival együtt beszállt egy autóba Wiganben, amelyről azt hitték, hogy taxi. A jármű ezután St Helens belvárosa felé indult, ahol a feltételezett bűncselekmény történt.

Taxinak hitte az autót a nő: nemi erőszakkal és emberrablással vádolnak egy férfit

Fotó: Pixabay.com

Egy nő a barátaival együtt szállt be egy taxinak hitt autóba Wiganben

A feltételezett bűncselekmény St Helensben történt

Egy 30 éves férfit kétrendbeli nemi erőszakkal, szexuális erőszakkal, emberrablással és testi sértéssel vádolnak

A rendőrség további szemtanúk és információval rendelkezők jelentkezését várja

Taxinak hitte az autót a nő: nemi erőszakkal és emberrablással vádolnak egy férfit

A 30 éves, longridge-i James Paterson ellen kétrendbeli nemi erőszak, szexuális erőszak, emberrablás és testi sértés miatt emeltek vádat. Patersont előzetes letartóztatásba helyezték, következő bírósági meghallgatására október 28-án kerül sor a Liverpooli Koronabíróságon.

Jamie Heston, a Merseyside-i rendőrség nyomozófelügyelője közölte, hogy a nyomozás továbbra is folyamatban van. A rendőrség arra kér mindenkit, aki bármilyen információval rendelkezik az ügyről, hogy jelentkezzen, mivel ezek az értesülések „kulcsfontosságúak” lehetnek a nyomozás szempontjából.

A nyomozófelügyelő így nyilatkozott:

Bár egy férfi ellen már vádat emeltek, a nyomozás továbbra is folyamatban van. Arra kérünk mindenkit, aki további információval rendelkezik az azon az éjszakán történtekről, vagy esetleg hasonló esetekről tud, hogy jelentkezzen. Ha bármilyen információjuk van, kérjük, osszák meg velünk, miközben folytatjuk a nyomozást. Minden értesülés kulcsfontosságú lehet a vizsgálat szempontjából.

A Merseyside-i rendőrség közleményében azt írta:

„Emberrablás és több szexuális bűncselekmény miatt emeltek vádat egy férfi ellen, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy nőt megerőszakoltak egy autóban St Helensben.

Szeptember 27-én, vasárnap hajnali 1 óra körül kaptunk bejelentést arról, hogy egy nő a barátaival együtt beszállt egy járműbe Wiganben, amelyről azt hitte, hogy taxi. Az autó Wiganből St Helens belvárosába hajtott, ahol a bejelentés szerint a bűncselekmény történt.