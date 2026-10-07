Frontálisan ütközött két kamion a 86-os úton – teljesen lezárták az utat

Teljes útlezárás van érvényben a 86-os főúton, miután két kamion frontálisan ütközött Egyházasrádóc térségében. A kamionbaleset miatt a rendőrök elterelik a forgalmat.

Teljes útlezárás van érvényben a 86-os főúton, miután két kamion frontálisan ütközött Egyházasrádóc térségében Forrás: Police.hu

Teljes útlezárás van a 86-os főúton

A Police.hu közlése szerint a frontális ütközés a 86-os főút 60-as kilométerszelvényénél történt. A helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljesen lezárták. A tehergépjármű-forgalmat Körmendnél Rábahídvég felé, Szombathely irányából pedig Sorokpolány felé terelik. A személyautókat Egyházasrádóc belterületén vezetik át. A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal vezessenek, és aki teheti, kerülje el az érintett útszakaszt.

A helyszínen készült videót itt nézheti meg.