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útlezárás

Frontálisan ütközött két kamion a 86-os úton – teljesen lezárták az utat

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Súlyos baleset történt 2026. október 7-én. Két kamion ütközött Egyházasrádóc térségében, a baleset következtében teljes útlezárás van érvényben.
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útlezárásfőútteljes útlezáráskamionforgalom

Teljes útlezárás van érvényben a 86-os főúton, miután két kamion frontálisan ütközött Egyházasrádóc térségében. A kamionbaleset miatt a rendőrök elterelik a forgalmat.

Teljes útlezárás van érvényben a 86-os főúton, miután két kamion frontálisan ütközött Egyházasrádóc térségében
Teljes útlezárás van érvényben a 86-os főúton, miután két kamion frontálisan ütközött Egyházasrádóc térségében Forrás: Police.hu

Teljes útlezárás van a 86-os főúton

A Police.hu közlése szerint a frontális ütközés a 86-os főút 60-as kilométerszelvényénél történt. A helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljesen lezárták. A tehergépjármű-forgalmat Körmendnél Rábahídvég felé, Szombathely irányából pedig Sorokpolány felé terelik. A személyautókat Egyházasrádóc belterületén vezetik át. A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal vezessenek, és aki teheti, kerülje el az érintett útszakaszt.

A helyszínen készült videót itt nézheti meg.

Másodpercek alatt történt meg a baj – videón a brutális ütközés

Brutális baleset történt Kiskunmajsa közelében, az ütközés pillanatát pedig videó is rögzítette. A balesetet okozó sofőr ezután elmenekült a helyszínről, később pedig az is kiderült róla, hogy ittas volt, nem volt jogosítványa, és korábban eltiltották a vezetéstől.

 

 

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