Terrorral fenyegetőzött egy tatabányai férfi, több üzenetet is küldött – videó

Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetőzött egy tatabányai férfi: 2026. szeptember 26-án több olyan e-mailt küldött a Tatabányai Rendőrkapitányság egyik nyomozójának, amelyekben a nyomozó hatóság tagjait személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetésével fenyegette meg.

A rendőrök elfogták a terrorcselekménnyel fenyegetőző férfit

Fotó: Facebook/Komárom-Esztergom megyei rendőrség

A férfi azért fenyegetőzött, hogy a rendőrség az általa megjelölt személyek ellen büntetőeljárás keretében fellépjen, illetve velük szemben kényszerintézkedést alkalmazzon.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség a férfi letartóztatását indítványozta, a Tatabányai Járásbíróság pedig az ügyészség indítványa alapján

egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A bíróság szerint a kényszerintézkedésre azért van szükség, hogy megakadályozzák a bűnismétlést, valamint kiküszöböljék a bizonyítás meghiúsításának veszélyét.

A végzést az ügyész tudomásul vette, a gyanúsított és védője azonban fellebbezett, ezért a döntés még nem végleges – írja Magyarország Ügyészsége.

Terrorcselekményre készült egy győri tinédzser

Az FBI egy mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat jelzése alapján értesítette a magyar rendőrséget. A nyomozók ezután csaptak le arra a 16 éves győri fiúra, aki erőszakos, életellenes cselekményeket és terrorakciót tervezett.