Tinigyilkosság Szentlőrincen: Vandának esélye sem volt a túlélésre

Kegyetlen halált halt az a fiatal lány, akit a gyanú szerint saját barátja lökött le az erkélyről májusban. Miután Vanda az utcára zuhant, a járókelők mentőt hívtak hozzá, de a kórházban nem tudták megmenteni az életét. A szentlőrinci tinigyilkosság ügyében még zajlik a nyomozás.

A tinigyilkosság áldozata 17 évet élt Fotó: Bors

A tinédzser családja sosem támogatta a Richárddal való kapcsolatát, de a fiatal lányt nem tudták lebeszélni a 22 éves férfiről. Megesett, hogy megszökött és hetekig fiúnál lakott. Akkor Vanda nagymamája Vanda után ment és Richárdnak könyörgött, hogy engedje el a kamaszt. Ez sem vezetett eredményre. Ágota, a leány édesanyja végül vett egy lakást gyermeke számára és megengedte, hogy együtt odaköltözzenek.

–Bíztunk benne, ha a közelünkben laknak, jobban rajtuk tarthatjuk a szemünket – mondta tragédia után Vanda nagymamája.

A fiatalok sokat veszekedtek, és így tettek május 18-án is. A szóváltás dulakodásig fajult, végül a lány kizuhant az erkélyről. Egy szemtanú látni vélte, ahogy Richárd szó szerint ledobja a barátnőjét, de a férfi tagadja, hogy ilyet tett volna. A rendőrség emberöléssel gyanúsítja.

Vandát nem lehetett újraéleszteni Fotó: Olvasói

Az Origo megtudta: Vanda nagyon súlyos sérüléseket szenvedett: több csigolyája is eltört és a tüdejében is zúzódás keletkezett. A lánynak egyéb betegsége nem volt korábban, melyek a sérülések következményeit súlyosíthatták volna.

A tinigyilkosság áldozatáért hosszasan küzdöttek az orvosok

A mentősök a helyszínen még újraélesztették és kórházba szállították. A kórházban ismét összeomlott a keringése, ahol az orvosi team az újraélesztést a legfrissebb szakmai irányelveknek, szabványoknak és előírásoknak megfelelően, hibátlanul hajtotta végre, ám Vanda állapota miatt nem járhattak sikerrel.