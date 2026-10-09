Ékszervásárlónak és festőnek adta ki magát a trükkös tolvaj: 14 milliót lopott társával a román férfi

A történet idén július 24-én egy kiskunfélegyházi parfümériában kezdődött, ahonnan a pult mögül rejtélyes módon nyoma veszett egy pénztárcának. A bukszában mintegy 40 ezer forint készpénz, személyes okmányok és bankkártyák voltak. A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság nyomozóinak két román állampolgárságú férfi került a látókörébe. Hamar kiderült, hogy nem egyedi esetről van szó, a tolvaj páros az egész országot bejárta, és mindenhol hasonló módszerrel csapott le – számolt be a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság.

Főként az ékszerboltok érdekelték a román állampolgárságú tolvajt és társát – képünk illusztráció (Fotó: Pexels)

A munkamegosztás pontos és átgondolt volt: a duó egyik tagja besétált az üzletekbe, és különféle ürügyekkel elterelte az eladók figyelmét, miközben társa sofőrként kint várt rá, hogy a lopás után azonnal elmenekíthesse.

Rendkívül találékony volt az álcázásban a tolvaj

A férfi Hódmezővásárhelyen ékszervásárlónak adta ki magát, szóval tartotta a gyanútlan eladót, és miközben elterelte a figyelmét, két ékszertartó dobozt lopott el. A zsákmány értéke itt önmagában meghaladta a 4,5 millió forintot.

Piliscsabán festőként mutatkozott be, és festési munkát ajánlott egy üzletben. Miközben tárgyalt, egy kartonlappal takarta el az eladó telefonját, amit végül elemelt.

Budapesten több ékszerüzletet is bepróbált. Néhol egy nagyméretű papírlappal hajolt a pulthoz, hogy annak takarásában nyúlja le az ékszereket, máskor pedig a lapot a tartóra helyezve, azzal együtt vitte el a méregdrága karkötőket.

Debrecentől Zalaegerszegig portyáztak, kommandósok csaptak le rájuk

A trükkös páros nem állt meg a fővárosban: a hasonló módszerrel elkövetett lopások szálai Debrecenbe és Zalaegerszegre is elvezettek. A férfi a gyanú szerint összesen több mint 14 millió forint értékű ékszert, készpénzt és egyéb értéktárgyat tulajdonított el akciói során.

A lopássorozat után a két férfi nyomtalanul eltűnt. Mivel felmerült a gyanú, hogy külföldre menekültek, a rendőrség elfogatóparancsot adott ki ellenük. A körözés végül meghozta az eredményt: október 7-én egy összehangolt akcióban csaptak le rájuk Kunszentmártonban. A kiskunfélegyházi nyomozók mellett a Bács-Kiskun, valamint a Békés megyei kommandósok is részt vettek a rajtaütésben.