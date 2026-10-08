Tíz perc alatt két üzletből is lopott a tolvaj: a boltban még észre sem vették a hiányt, a rendőrök már elfogták

Az eset október 7-én délelőtt kezdődött, amikor egy szolnoki üzletből eltűnt egy mobiltelefon. Az üzlet biztonsági kamerája rögzítette a tolvajt, akit a rendőrök a felvételek alapján felismertek.

Hamar elfogták a tolvajt a rendőrök

Fotó: Facebook/Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrség

A rendőrök nem sokkal később Szolnok egyik utcájában megtalálták a férfit. Az ellenőrzés során előkerült nála az eltulajdonított mobiltelefon is.

A férfi táskája azonban további meglepetést tartogatott.

Egy baseballsapka és egy melegítőnadrág is volt benne, ráadásul mindkét ruhadarabon rajta maradt a bolti címke és a lopásgátló.

A rendőrök ezután felkeresték az érintett ruházati üzletet. Ott a dolgozók addig még észre sem vették, hogy bármi hiányozna.

Az áruvédelmi kaput is kijátszotta

A biztonsági kamerák felvételeiből később kiderült, hogy a férfi a ruházati üzletben az áruvédelmi kaput kijátszva távozott a ruhákkal.

Ezután lopott el egy másik üzletből egy mobiltelefont, a két lopás között mindössze 10 perc telt el – írja a SZOLJON.

A Szolnoki Rendőrkapitányság munkatársai a 28 éves férfit kétrendbeli lopás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Az eltulajdonított értékeket a rendőrök lefoglalták.

"Vedd már ki a hónaljat a zsebedből, te koporsó!” – kiáltotta a biztonsági őr a tolvajnak

Hatalmas balhéba torkollott egy parfümlopás az egyik budapesti plázánál péntek délután. A rajtakapott elkövető és a biztonságiak szóváltása közepette az egyik fél koporsónak nevezte a másikat. Ezután szabadultak el igazán az indulatok.