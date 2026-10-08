Tíz perc alatt két üzletből is lopott a tolvaj: a boltban még észre sem vették a hiányt, a rendőrök már elfogták

Az eset október 7-én délelőtt kezdődött, amikor egy szolnoki üzletből eltűnt egy mobiltelefon. Az üzlet biztonsági kamerája rögzítette a tolvajt, akit a rendőrök a felvételek alapján felismertek.
A rendőrök nem sokkal később Szolnok egyik utcájában megtalálták a férfit. Az ellenőrzés során előkerült nála az eltulajdonított mobiltelefon is.
A férfi táskája azonban további meglepetést tartogatott.
Egy baseballsapka és egy melegítőnadrág is volt benne, ráadásul mindkét ruhadarabon rajta maradt a bolti címke és a lopásgátló.
A rendőrök ezután felkeresték az érintett ruházati üzletet. Ott a dolgozók addig még észre sem vették, hogy bármi hiányozna.
Az áruvédelmi kaput is kijátszotta
A biztonsági kamerák felvételeiből később kiderült, hogy a férfi a ruházati üzletben az áruvédelmi kaput kijátszva távozott a ruhákkal.
Ezután lopott el egy másik üzletből egy mobiltelefont, a két lopás között mindössze 10 perc telt el – írja a SZOLJON.
A Szolnoki Rendőrkapitányság munkatársai a 28 éves férfit kétrendbeli lopás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Az eltulajdonított értékeket a rendőrök lefoglalták.
"Vedd már ki a hónaljat a zsebedből, te koporsó!” – kiáltotta a biztonsági őr a tolvajnak
Hatalmas balhéba torkollott egy parfümlopás az egyik budapesti plázánál péntek délután. A rajtakapott elkövető és a biztonságiak szóváltása közepette az egyik fél koporsónak nevezte a másikat. Ezután szabadultak el igazán az indulatok.