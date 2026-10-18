Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Háborús állapotok Franciaországban: felgyújtott barikádok, kifosztott üzletek – képeken a pusztítás

Érdekes

A Széna tér a Kálvin téren volt – hogy is van ez? Retró fotókon elevenedik meg a tér története

trafó

Tűz ütött ki egy előadás közben a Trafóban – kiürítették az épületet

46 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Kisebb tűz keletkezett október 17-én egy előadás alatt a Trafó nagytermében. A lángokat azonnal eloltották, miközben a nézők és az alkotók biztonságosan elhagyták az épületet – közölte az intézmény.
Link másolása
Vágólapra másolva!
trafóelőadástűz

A Trafó tájékoztatása szerint a tüzet porral oltóval fékezték meg, ezzel párhuzamosan megkezdték a ház kiürítését és értesítették a tűzoltókat.

trafó
Tűz miatt kellett kiüríteni a Trafót egy előadás alatt. Fotó: MediaWorks

Tűz volt a Trafóban

A közönség és az alkotók a munkatársak segítségével biztonságosan kijutottak az épületből. A helyszínre érkező tűzoltók átvizsgálták a Trafót, majd megállapították, hogy a veszély teljesen megszűnt.

Az október 17-i előadás nézői jegyvisszaváltási igényükkel október 31-ig fordulhatnak a Trafó jegypénztárához a jegypenztar@trafo.hu címen.

Az intézmény azt is közölte, hogy Börcsök Boglárka, Andreas Bolm és Török-Illyés Orsolya október 18-i, SENSE INTO NONSENSE című előadását megtartják. A produkció külső helyszínről indul, és a Trafó Klubba érkezik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!