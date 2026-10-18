Tűz ütött ki egy előadás közben a Trafóban – kiürítették az épületet

A Trafó tájékoztatása szerint a tüzet porral oltóval fékezték meg, ezzel párhuzamosan megkezdték a ház kiürítését és értesítették a tűzoltókat.

Tűz miatt kellett kiüríteni a Trafót egy előadás alatt. Fotó: MediaWorks

Tűz volt a Trafóban

A közönség és az alkotók a munkatársak segítségével biztonságosan kijutottak az épületből. A helyszínre érkező tűzoltók átvizsgálták a Trafót, majd megállapították, hogy a veszély teljesen megszűnt.

Az október 17-i előadás nézői jegyvisszaváltási igényükkel október 31-ig fordulhatnak a Trafó jegypénztárához a jegypenztar@trafo.hu címen.

Az intézmény azt is közölte, hogy Börcsök Boglárka, Andreas Bolm és Török-Illyés Orsolya október 18-i, SENSE INTO NONSENSE című előadását megtartják. A produkció külső helyszínről indul, és a Trafó Klubba érkezik.