Tűz ütött ki egy előadás közben a Trafóban – kiürítették az épületet

Kisebb tűz keletkezett október 17-én egy előadás alatt a Trafó nagytermében. A lángokat azonnal eloltották, miközben a nézők és az alkotók biztonságosan elhagyták az épületet – közölte az intézmény.
A Trafó tájékoztatása szerint a tüzet porral oltóval fékezték meg, ezzel párhuzamosan megkezdték a ház kiürítését és értesítették a tűzoltókat.
Tűz volt a Trafóban
A közönség és az alkotók a munkatársak segítségével biztonságosan kijutottak az épületből. A helyszínre érkező tűzoltók átvizsgálták a Trafót, majd megállapították, hogy a veszély teljesen megszűnt.
Az október 17-i előadás nézői jegyvisszaváltási igényükkel október 31-ig fordulhatnak a Trafó jegypénztárához a jegypenztar@trafo.hu címen.
Az intézmény azt is közölte, hogy Börcsök Boglárka, Andreas Bolm és Török-Illyés Orsolya október 18-i, SENSE INTO NONSENSE című előadását megtartják. A produkció külső helyszínről indul, és a Trafó Klubba érkezik.
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