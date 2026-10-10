Mészárlás a palotai vendéglőben: a tanú semmiről nem tud

Az ügyészség álláspontja szerint az 1999-ben, egy rákospalotai vendéglátóhelyen végrehajtott, Döcher György és bolgár nemzetiségű testőre életét követelő merényletet U. Alex, azaz Turek rendelte meg. Egy úgynevezett „bartergyilkosságról” volt szó: cserébe a bűnöző arra vállalt kötelezettséget, hogy segít eltakarítani Sátor Lajos, a felvidéki magyar maffiavezér útjából a Pápay klán tagjait.

A bíróságon folytatódott Turek tárgyalása (Fotó: Origo)

Az üggyel kapcsolatban folytatódott a Fővárosi Törvényszéken a bizonyítási eljárás. A Besztercebányai Fegyház és Börtönből videókapcsolaton keresztül bekapcsolódó Z. Ferenc tanút hallgatták meg. A szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű férfi az anyanyelvén kommunikált a bírósággal.

– Alapvetően nem kívánok tanúvallomást tenni – közölte Z., mire a bíró kinyilvánította, hogy először tisztázni kell néhány kérdést. Többek között hogy a tanú ismeri-e a vádlottakat. Ferenc erre igennel felelt. Kérdésre válaszolva kijelentette, hogy rokonságban egyik terhelttel sincs, de B. Károllyal perben áll egy 2011-es zsarolási ügy miatt. Ezek után elhangzott, hogy a tanú sosem volt sem jogi képviselője, sem pedig gyóntatópapja egyik vádlottnak sem, ezért nem kell őriznie sem ügyvédi, sem pedig egyházi titkot. Mindez azt jelenti, hogy Z. a vallomástételt nem tagadhatja meg, ha mégis megteszi, bűncselekménynek minősül.

Z. felidézte, hogy Tureket 2004 környékén ismerte meg R. Andráson keresztül egy budapesti szállodában tartott születésnapi rendezvényen, melyen rendőri intézkedés is történt. R. Andrással már a kilencvenes évek végétől kifejezetten jó, baráti viszonyt ápolt. Turekkel kapcsolatban elmondta, hogy tudomása szerint különböző vállalkozásai voltak, többek között autókereskedéssel és építkezési tevékenységgel is foglalkozott. Z. azt is megemlítette, hogy a kilencvenes évek végén a felvidéki alvilágban köztudott volt a Pápay klán és a Sátor Lajos vezette csoport közötti feszültség és nyílt vetélkedés.

– Ezekben az időkben Sátor Lajos Magyarországon húzta meg magát – tette hozzá Z. Ferenc.

Miről tárgyalt Turek és Sátor Lajos?

A tanú kifejtette: Turek és Sátor Lajos szoros barátságban állt, amit az is alátámaszt, hogy 2005–2006 tájékán egyszer Sátor Lajos és Turek Z. saját komáromi ingatlanjában találkoztak. Mivel Sátor Lajos ekkoriban a szlovák hatóságok által körözött, szökésben lévő személy volt, a tanú ezt a helyszínt kifejezetten semleges, biztonságos területnek tekintette, ahol anélkül érintkezhettek, hogy a hatóságok figyelmét felkeltették volna. Z. azt is leszögezte, hogy ő maga sosem tartozott a Sátor-féle körhöz, csupán a helyszínt biztosította a találkozáshoz, magába a megbeszélésbe és a tárgyalt részletekbe nem avatták be.