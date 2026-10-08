Kiakadt a bíróságon a bérgyilkosággal vádolt Turek ügyvédje

Folytatódott a szlovákiai magyar maffia pere a Fővárosi Törvényszéken. A vád szerint U. Alex, becenevén Turek rendelte meg Döcher György és bolgár testőre 1999-ben, egy rákospalotai étteremben végrehajtott kivégzését. Az ügyészség álláspontja szerint ez egyfajta bartergyilkosság volt, ugyanis cserébe a bűnöző vállalta, hogy segít eltakarítani a felvidéki magyar maffiavezér, Sátor Lajos útjából a Pápay klán tagjait.

Turek marad ott, ahol van Fotó: Origo

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön több alkalommal megkereste a bíróságot, hogy tájékoztassa, hogy a saját nyilvántartásuk alapján az elsőrendű vádlott, U. Alex letartóztatásnak le kellene járnia a 2026. október 11-én, tekintettel arra, hogy azt 2021. október 11-én rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság.

A bíróság korábban több alkalommal egy egyszerű átirattal tájékoztatta arról a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönt, mely szerint a büntető-eljárási törvény jelenleg hatályos rendelkezései alapján az elsőrendű vádlott letartóztatásának maximális tartama a vád tárgyává tett cselekményre tekintettel összesen hat év, tehát nem idén október 11-én, hanem jövő ilyenkor éri el a maximális tartamot – mondta Berczeli Sándor bíró.

Többször is változott a jogszabály

Mikor Turek letartóztatását 2021. októberében elrendelték, akkor még a büntetőeljárási törvénynek az ezzel kapcsolatos rendelkezései, a 298. szakasz 1. bekezdés d. pont volt, ami a maximális tartalmat meghatározta. Ez akkor azt jelentette, hogy ha a 10 évig vagy annál súlyosabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény miatti eljárás van folyamatban, akkor a letartóztatás maximális tartalma négy év. Ehhez képest már a letartóztatás elrendelését követően 2022. március 1-jén módosította a jogalkotó a jogszabályt, amikor is benyújtotta az 1. bekezdés e. pontot, ugyanebbe a jogszabályhelybe, ami azt mondja, hogy abban az esetben, hogyha életfogytig tartó szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény miatt van folyamatban a büntetőeljárás, akkor a letartóztatás maximális tartalma öt év, ami a héten valójában lejárna.

2022. március 1-jén a jogalkotó benyújtott egy további szabályt, ami azt mondja ki, hogy kötelező jelleggel, mindenféle mérlegelés és egyéb bírósági teendő nélkül, hogy a letartóztatás tartalma további egy évvel meghosszabbodik, ha a vádemelésre előre kitervelten, a nyereségvágyból több ember sérelmére elkövetett emberölés miatti került sor.

Azért hozott erről a bíróság külön végzést, mert a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön nem elégedett meg az átirattal, és mindenképpen szüksége volt egy ezzel kapcsolatos határozatra. A bíróság határozott álláspontja, hogy a bírói engedélyes kényszerintézkedés tárgyában érdemben nem dönt, hiszen azt legutóbb a Fővárosi Ítélőtábla hat hónapos felülvizsgálattal hosszabbította meg – magyarázta Berczeli Sándor.