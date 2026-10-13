A tűzeset a győri Hűtőház utcában történt. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy gépből kifolyt, majd mintegy húsz négyzetméteren szétterült olaj gyulladt meg az üzem csarnoképületében.

Tűz ütött ki a Chio győri üzemcsarnokában - Illusztráció

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A lángok az épület tetőszigetelésére is átterjedtek, ezért a tűzoltóknak több feladatot kellett egyszerre ellátniuk. A kifolyt olajat habtakarással fedték le, miközben porral oltókkal dolgoztak a tetőszigetelésen keletkezett tűz megfékezésén – írja a Kisalföld.

A tűzoltók a munkálatok során az épület tetőszerkezetét is megbontják, hogy hozzáférjenek a tűzzel érintett részekhez, és megakadályozzák a lángok további terjedését.

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