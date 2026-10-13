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tűz

Tűz ütött ki a Chio győri üzemcsarnokában

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Tűz ütött ki kedden délután a Chio győri üzemének egyik csarnoképületében, miután egy gépből kifolyt olaj lángra kapott. A tűz a tetőszigetelésre is átterjedt, a győri hivatásos tűzoltók habbal és porral oltókkal kezdték meg a beavatkozást.
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tűzGyőrChio

A tűzeset a győri Hűtőház utcában történt. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy gépből kifolyt, majd mintegy húsz négyzetméteren szétterült olaj gyulladt meg az üzem csarnoképületében.

tűzoltóautó, illusztráció
Tűz ütött ki a Chio győri üzemcsarnokában - Illusztráció
Fotó: Csudai Sándor - Origo

A lángok az épület tetőszigetelésére is átterjedtek, ezért a tűzoltóknak több feladatot kellett egyszerre ellátniuk. A kifolyt olajat habtakarással fedték le, miközben porral oltókkal dolgoztak a tetőszigetelésen keletkezett tűz megfékezésén – írja a Kisalföld.

A tűzoltók a munkálatok során az épület tetőszerkezetét is megbontják, hogy hozzáférjenek a tűzzel érintett részekhez, és megakadályozzák a lángok további terjedését.

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