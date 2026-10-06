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tűz

Hatalmas tűz pusztított Szabolcsban, másik megyéből is érkezett segítség – fotók

14 perce
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Hét hektáron pusztítottak a lángok Rakamaz térségében, a Nagy-Morotva mögötti réten. A tűz megfékezésén több település egységei dolgoztak, az oltás során speciális módszert is alkalmaztak.
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tűzSzabolcs megyenádasRakamaz

Este hét órakor érkezett riasztás a Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez, miután tűz keletkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Rakamaz térségében található Nagy-Morotva mögötti réten. A nádas két, egymástól elkülönülő területen kapott lángra – számolt be róla a Szon.hu.

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Több tűzoltóegység dolgozott a Rakamaz térségében keletkezett tűz megfékezésén
Fotó: Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület / Facebook

A helyszínre elsőként a rakamazi önkéntes tűzoltók vonultak ki. A beavatkozás során kiderült, hogy a két különálló területen égő lángok megfékezéséhez további egységekre is szükség van, ezért segítséget kértek.

A Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója szerint Nyíregyházáról két, Szerencsről pedig egy tűzoltóegység érkezett a helyszínre. A lángok összesen mintegy hét hektáros területet érintettek.

A nagy kiterjedésű nádas oltását a terepviszonyok is nehezítették. A tűz továbbterjedésének megakadályozása érdekében a tűzoltók ellentüzet gyújtottak, majd sikerült teljesen eloltaniuk a lángokat.

Civilek is segítettek a tűz eloltásában

A beavatkozásban a helyiek is segítséget nyújtottak. A civilek egyebek mellett vízzel látták el a hosszú és megterhelő oltásban részt vevő tűzoltókat.

A Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület külön megköszönte a lakosság segítségét. A hét hektárt érintő tüzet a rakamazi, nyíregyházi és szerencsi tűzoltók összehangolt munkájával sikerült megfékezni.

 

 

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