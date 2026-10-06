Hatalmas tűz pusztított Szabolcsban, másik megyéből is érkezett segítség – fotók

Este hét órakor érkezett riasztás a Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesülethez, miután tűz keletkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Rakamaz térségében található Nagy-Morotva mögötti réten. A nádas két, egymástól elkülönülő területen kapott lángra – számolt be róla a Szon.hu.

Több tűzoltóegység dolgozott a Rakamaz térségében keletkezett tűz megfékezésén

Fotó: Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület / Facebook

A helyszínre elsőként a rakamazi önkéntes tűzoltók vonultak ki. A beavatkozás során kiderült, hogy a két különálló területen égő lángok megfékezéséhez további egységekre is szükség van, ezért segítséget kértek.

A Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója szerint Nyíregyházáról két, Szerencsről pedig egy tűzoltóegység érkezett a helyszínre. A lángok összesen mintegy hét hektáros területet érintettek.

A nagy kiterjedésű nádas oltását a terepviszonyok is nehezítették. A tűz továbbterjedésének megakadályozása érdekében a tűzoltók ellentüzet gyújtottak, majd sikerült teljesen eloltaniuk a lángokat.