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tűz

Tűz ütött ki egy pesterzsébeti házban: a szomszédoknak is távozniuk kellett

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Kigyulladt egy lakás a XX. kerületi Bessenyei utcában, egy többlakásos házban. A négy lakó még a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyta az ingatlant, az oltás közben pedig egy gázpalackot is kihoztak az épületből.
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tűzpesterzsébetlakástűz

Egy több lakásból álló ház egyik lakásában keletkezett tűz a XX. kerületi Bessenyei utcában. 

Lakástűz Pesterzsébeten, a Bessenyei utcában – hét lakó rokonokhoz költözik
Lakástűz Pesterzsébeten, a Bessenyei utcában – hét lakó rokonokhoz költözik Fotó: magnific.com

Lakástűz Pesterzsébeten, a Bessenyei utcában – hét lakó rokonokhoz költözik

A fővárosi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a négy lakó időben elhagyta az ingatlant. Az egységek két vízsugárral oltották el a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik. Az oltási munkálatok közben kihoztak az épületből egy gázpalackot

Az érintett lakás négy lakója, valamint a szomszédos ingatlan három lakója hozzátartozóknál kap elszállásolást 

- írja a katasztrófavédelem


 

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