Tűz ütött ki egy pesterzsébeti házban: a szomszédoknak is távozniuk kellett

Egy több lakásból álló ház egyik lakásában keletkezett tűz a XX. kerületi Bessenyei utcában.

Lakástűz Pesterzsébeten, a Bessenyei utcában – hét lakó rokonokhoz költözik Fotó: magnific.com

Lakástűz Pesterzsébeten, a Bessenyei utcában – hét lakó rokonokhoz költözik

A fővárosi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a négy lakó időben elhagyta az ingatlant. Az egységek két vízsugárral oltották el a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik. Az oltási munkálatok közben kihoztak az épületből egy gázpalackot.

Az érintett lakás négy lakója, valamint a szomszédos ingatlan három lakója hozzátartozóknál kap elszállásolást

- írja a katasztrófavédelem.



