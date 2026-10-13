Tűz ütött ki egy pesterzsébeti házban: a szomszédoknak is távozniuk kellett

Kigyulladt egy lakás a XX. kerületi Bessenyei utcában, egy többlakásos házban. A négy lakó még a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyta az ingatlant, az oltás közben pedig egy gázpalackot is kihoztak az épületből.
Egy több lakásból álló ház egyik lakásában keletkezett tűz a XX. kerületi Bessenyei utcában.
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A fővárosi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a négy lakó időben elhagyta az ingatlant. Az egységek két vízsugárral oltották el a lángokat, jelenleg az utómunkálatokat végzik. Az oltási munkálatok közben kihoztak az épületből egy gázpalackot.
Az érintett lakás négy lakója, valamint a szomszédos ingatlan három lakója hozzátartozóknál kap elszállásolást
- írja a katasztrófavédelem.
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