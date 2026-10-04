Pusztító tűz tombolt Radostyánban, teljesen leégett a több száz éves műemlék - fotók!

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett szombat délután egy templom Radostyánban, az Ady Endre utcában. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűz következtében a templom tetőszerkezete és az épület mellett álló harangtorony megsemmisült, illetve a belső tere is kiégett.

Tűz keletkezett Radostyánban szombaton délután / Fotó: Kiss Kristóf / BOON

Tűz ütött ki a radostyáni templomban

A lángokat a kazincbarcikai, a szendrői, a miskolci és az ózdi hivatásos tűzoltók a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltották el. Úgy tudni, a tűz keletkezésekor senki sem tartózkodott a templomban, így személyi sérülés nem történt.