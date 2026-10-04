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templom

Pusztító tűz tombolt Radostyánban, teljesen leégett a több száz éves műemlék - fotók!

28 perce
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Kigyulladt, majd teljes terjedelmében égett szombat délután egy templom Radostyánban. A tűz következtében a templom tetőszerkezete és az épület mellett álló harangtorony megsemmisült, illetve a belső tere is kiégett. Mindez hatalmas veszteség a helyi közösségnek és a magyar épített örökségnek egyaránt, a radostyáni református templom eredete ugyanis egészen a középkorig nyúlik vissza, 1953 óta pedig műemléki védelem alatt áll.
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templomradostyántűz

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett szombat délután egy templom Radostyánban, az Ady Endre utcában. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűz következtében a templom tetőszerkezete és az épület mellett álló harangtorony megsemmisült, illetve a belső tere is kiégett.

Tűz keletkezett Radostyánban szombaton délután / Fotó: Kiss Kristóf / BOON

Tűz ütött ki a radostyáni templomban

A lángokat a kazincbarcikai, a szendrői, a miskolci és az ózdi hivatásos tűzoltók a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltották el. Úgy tudni, a tűz keletkezésekor senki sem tartózkodott a templomban, így személyi sérülés nem történt.

Mindez hatalmas veszteség a helyi közösségnek és a magyar épített örökségnek egyaránt. A radostyáni református templom eredete ugyanis egészen a középkorig nyúlik vissza, a mai formáját pedig javarészt 1784-ben nyerte el. Az épületkomplexum különleges értéke az 1762-ben épült, 16 méter magas, hatszögletű barokk fa harangtorony volt, amely a hazai faépítészet ritka és értékes emlékének számított. A templom 1953 óta műemléki védelem alatt áll - írja a Blikk.

 

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