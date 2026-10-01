Hatalmas tűz tombol Szegeden: kilométerekről látszik a fekete füst, robbanást is hallottak – videó

Tűz ütött ki csütörtök dél körül a Medikémia Zrt. szegedi telephelyén, a Zsámbokréti soron. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, a telephelyről sűrű, fekete füst gomolygott az ég felé – adta hírül a Délmagyar.

A Medikémia Zrt. szegedi telephelyén keletkezett tűz füstje messziről is látható volt.

Fotó: Gémes Sándor / Délmagyar

Folyamatos robbanásokat hallanak a környéken

Robbanásokat hallanak a környéken, hatalmas fekete füstoszlop emelkedik Szeged fölé: tűz ütött ki csütörtök dél körül a Medikémia Zrt. Zsámbokréti sori telephelyén. A lángok oltására nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. A Webrádió információi szerint mintegy

1000 tonna vegyi anyag éghet a telephelyen.

Szemtanúk szerint az autósok és a gyalogosok is menekültek a helyszín közeléből. Az üzem területén a beszámoló szerint benzin és alkoholszármazékok is égnek - írja a Katasztrófavédelem.

A szegedi hivatásos tűzoltók a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoznak a lángok megfékezésén.

Helyszíni információk szerint mentő is érkezett a helyszínre.

A tűz keletkezésének pontos oka és az esetleges sérültek száma egyelőre nem ismert.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint

a tüzet részben sikerült megfékezni, 14 óra előtt már jóval kisebb területen ég.

Az oltás várhatóan 15 óra körül ér véget, utána tűzoltók az utómunkálatokat végzik majd a helyszínen. A mobil labor folyamatos méréseket végez a helyszínen, mérgező gázokat egyelőre nem mértek.

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