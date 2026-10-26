Váratlan fordulattal zárult le egy több mint 65 éve megoldatlan gyilkossági ügy

Új DNS-technológiával végre sikerült megoldani egy több mint 65 éves ügyet: kiderült, ki gyilkolt meg egy 8 éves chicagói kislányt. A nyomozás megdöbbentő eredményt hozott, ugyanis az elkövető egy olyan rendőr volt, akinek éppen a kislány védelme lett volna a feladata.
Hatalmas hajtóvadászat indult a kislány gyilkosa után
Egy lakossági genetikai családfakutató oldalon talált új DNS-bizonyítékok alapján a chicagói rendőrség nyomozói arra gyanakodnak, hogy egy egykori kollégájuk, Thomas Francis McInerney korábbi gyilkossági detektív felelős a kislány Gloria Kowalewicz 1960. november 12-i haláláért.
A gyermek meggyilkolása több mint hat évtizeddel ezelőtt megrázta az egész várost.
A kislány holttestét, amelyet két fejlövés ért, egy szakadékban találták meg, kilométerekre a család West Englewood-i otthonától.
Gloriát utoljára akkor látták élve, amikor elindult otthonról a közeli templomba, hogy áldozzon.
A megrázó bűntény után a helyi és az állami rendőrség, valamint önkéntes tűzoltók, cserkészek és veteránok bevonásával hatalmas hajtóvadászat indult az elkövető után. A nyomozók először némi előrelépést tettek az ügyben: arra a következtetésre jutottak, hogy Gloriát csak akkor ölték meg, amikor a közeli erdőbe vitték.
Ezt követően szemtanúkat kerestek, akik elmondásuk szerint egy fiatalemberrel látták a kislányt, de nem sikerült azonosítaniuk a gyanúsítottat.
Több mint 65 év után újranyitották a megoldatlan ügyet
A nyomozást végül idén év elején nyitották meg, miután az FBI egy családfakutató oldalra beküldött DNS-nek köszönhetően össze tudta kötni a bűncselekmény helyszínével a 24 éves McInerney-t.
A rendőrség a minták vizsgálata után arra a következtetésre jutott, hogy McInerney, egy Gloriától nem messze lakó hadseregi veterán felelős a kislány haláláért.
A chicagoi rendőrkapitányság nyomozófőnöke, Kevin Bruno megdicsérte a nyomozók elkötelezettségét, és kiemelte, hogy ez a befejezés ékes példája annak, hogy nem feledkeznek meg egy ügyről sem.
Az a tény, hogy rendőr volt, mélyen aggaszt mindannyiunkat, akik karriert építettünk ebből a nemes szakmából
- tette hozzá.
Gloria testvére, Adam Kowalewicz megkönnyebbült, hogy nővére gyilkosát azonosították, és reméli, hogy ez lehetővé teszi az azóta elhunyt szülei számára, hogy végre békében nyugodjanak. Kowalewicz mégis csalódott, hogy McInerney, aki 2006-ban halt meg, megúszta tetteiért az igazságszolgáltatást - írta a New York Post.