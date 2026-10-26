Váratlan fordulattal zárult le egy több mint 65 éve megoldatlan gyilkossági ügy

Új DNS-technológiával végre sikerült megoldani egy több mint 65 éves ügyet: kiderült, ki gyilkolt meg egy 8 éves chicagói kislányt. A nyomozás megdöbbentő eredményt hozott, ugyanis az elkövető egy olyan rendőr volt, akinek éppen a kislány védelme lett volna a feladata.

Váratlan fordulattal zárult le egy több mint 65 éve megoldatlan ügy. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Hatalmas hajtóvadászat indult a kislány gyilkosa után

Egy lakossági genetikai családfakutató oldalon talált új DNS-bizonyítékok alapján a chicagói rendőrség nyomozói arra gyanakodnak, hogy egy egykori kollégájuk, Thomas Francis McInerney korábbi gyilkossági detektív felelős a kislány Gloria Kowalewicz 1960. november 12-i haláláért.

A gyermek meggyilkolása több mint hat évtizeddel ezelőtt megrázta az egész várost.

A kislány holttestét, amelyet két fejlövés ért, egy szakadékban találták meg, kilométerekre a család West Englewood-i otthonától.

Gloriát utoljára akkor látták élve, amikor elindult otthonról a közeli templomba, hogy áldozzon.

A megrázó bűntény után a helyi és az állami rendőrség, valamint önkéntes tűzoltók, cserkészek és veteránok bevonásával hatalmas hajtóvadászat indult az elkövető után. A nyomozók először némi előrelépést tettek az ügyben: arra a következtetésre jutottak, hogy Gloriát csak akkor ölték meg, amikor a közeli erdőbe vitték.

Ezt követően szemtanúkat kerestek, akik elmondásuk szerint egy fiatalemberrel látták a kislányt, de nem sikerült azonosítaniuk a gyanúsítottat.

Több mint 65 év után újranyitották a megoldatlan ügyet

A nyomozást végül idén év elején nyitották meg, miután az FBI egy családfakutató oldalra beküldött DNS-nek köszönhetően össze tudta kötni a bűncselekmény helyszínével a 24 éves McInerney-t.

A rendőrség a minták vizsgálata után arra a következtetésre jutott, hogy McInerney, egy Gloriától nem messze lakó hadseregi veterán felelős a kislány haláláért.

A chicagoi rendőrkapitányság nyomozófőnöke, Kevin Bruno megdicsérte a nyomozók elkötelezettségét, és kiemelte, hogy ez a befejezés ékes példája annak, hogy nem feledkeznek meg egy ügyről sem.

Az a tény, hogy rendőr volt, mélyen aggaszt mindannyiunkat, akik karriert építettünk ebből a nemes szakmából

- tette hozzá.