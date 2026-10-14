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Felesége új párjára támadt egy férfi a fiával együtt, majd vadászkéssel hétszer megszúrta áldozatát. A Budapest Környéki Törvényszék az apát 20, a fiát 17 év fegyházbüntetésre ítélte. A döntés nem jogerős.
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budapest környéki törvényszékreggelfeleségvádlott

A bíróság közleménye szerint az idősebb vádlott házassága megromlott, felesége pedig elköltözött tőle. A nő megpróbálta eltitkolni új lakóhelyét, férje és fia azonban kiderítette, hogy az új párjánál él.

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Fiával együtt támadt felesége új párjára – vadászkéssel végzett vele. Fotó: MediaWorks

Hétszer szúrta meg felesége új párját – 20 év fegyházat kapott a féltékeny férj

Apa és fia a válóperi tárgyalás reggelén megjelent a férfi otthonánál, és kihívta őt az utcára. A fiatalabb vádlott először egy teleszkópos bottal próbálta megütni a kerítésen keresztül, majd apjával együtt bementek az udvarra, és rátámadtak.

A sértett segítségére sietett a szomszédja, ekkor dulakodás tört ki. A bíróság tájékoztatása szerint a fiú egy vascsővel többször megütötte a két férfit, apja pedig elővette a magával vitt vadászkést, és hét alkalommal megszúrta felesége új párját. Az áldozat a helyszínen meghalt, szomszédja könnyebb sérüléseket szenvedett.

A Budapest Környéki Törvényszék az apát 20 év, fiát 17 év fegyházbüntetésre ítélte, és mindkettőjüket tíz évre eltiltotta a közügyektől.

Az ügyész mindkét vádlott esetében életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabásáért fellebbezett. A vádlottak és védőik ugyancsak jogorvoslattal éltek, ezért az ítélet nem jogerős.

 

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