Kórházba került Újbuda alpolgármestere – rendőri intézkedés közben támadtak rá

Kórházba került Kreitler-Sas Máté, Újbuda alpolgármestere, miután polgárőri szolgálat közben dulakodásba keveredett egy férfival. A politikus Achilles-ina elszakadt, ezért meg kellett műteni – számolt be a 24.hu. Az esetről a politikus saját Facebook-bejegyzésében számolt be.

Újbuda alpolgármestere kórházba került egy drogos férfi támadása után (illusztráció) Fotó: Mediaworks

Drogos férfi támadt Újbuda alpolgármesterére

Az eset a Bartók Béla úton történt. A rendőrök és a polgárőrök azért mentek ki egy társasházhoz, mert bejelentés érkezett arról, hogy egy férfi nem enged ki egy nőt az egyik lakásból. A helyszínre két rendőr és két polgárőr érkezett.

A lakásból dörömbölést és segítségért kiabáló nő hangját hallották. Amikor a férfi végül ajtót nyitott, a nő kiszaladt a lépcsőházba. A lakásból erős marihuánaszag áradt, ezért a rendőrök közölték, hogy átvizsgálják az ingatlant és előállítják a férfit.

Ekkor dulakodás tört ki. Kreitler-Sas beszámolója szerint a férfi lelökte az egyik rendőrt a lépcsőn, az alpolgármester pedig megpróbálta visszatartani, de őt is magával rántotta. Végül négyen tudták megfékezni és megbilincselni. Kreitler-Sas Achilles-ina elszakadt, ezért kórházba került és megműtötték.

Marihuánát és kokaint találtak a lakásban

Az alpolgármester szerint a házkutatás során több mint egy kilogramm marihuánát, néhány gramm kokaint, mérleget és több száz műanyag tasakot találtak. A férfi szervezetében THC-t és kokaint is kimutattak.

Nem tartóztatták le a drogos elkövetőt

A gyanúsítottat ugyanakkor 72 órán belül kiengedték. Az ügyészség a Blikk megkeresésére azt közölte, hogy megítélésük szerint nem álltak fenn a letartóztatás törvényi feltételei, ezért nem indítványozták azt. A dulakodás körülményeit a Központi Nyomozó Főügyészség vizsgálhatja.