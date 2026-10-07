Kórházba került Újbuda alpolgármestere – rendőri intézkedés közben támadtak rá

Kórházba került Kreitler-Sas Máté, Újbuda alpolgármestere, miután polgárőri szolgálat közben dulakodásba keveredett egy férfival. A politikus Achilles-ina elszakadt, ezért meg kellett műteni – számolt be a 24.hu. Az esetről a politikus saját Facebook-bejegyzésében számolt be.
Drogos férfi támadt Újbuda alpolgármesterére
Az eset a Bartók Béla úton történt. A rendőrök és a polgárőrök azért mentek ki egy társasházhoz, mert bejelentés érkezett arról, hogy egy férfi nem enged ki egy nőt az egyik lakásból. A helyszínre két rendőr és két polgárőr érkezett.
A lakásból dörömbölést és segítségért kiabáló nő hangját hallották. Amikor a férfi végül ajtót nyitott, a nő kiszaladt a lépcsőházba. A lakásból erős marihuánaszag áradt, ezért a rendőrök közölték, hogy átvizsgálják az ingatlant és előállítják a férfit.
Ekkor dulakodás tört ki. Kreitler-Sas beszámolója szerint a férfi lelökte az egyik rendőrt a lépcsőn, az alpolgármester pedig megpróbálta visszatartani, de őt is magával rántotta. Végül négyen tudták megfékezni és megbilincselni. Kreitler-Sas Achilles-ina elszakadt, ezért kórházba került és megműtötték.
Marihuánát és kokaint találtak a lakásban
Az alpolgármester szerint a házkutatás során több mint egy kilogramm marihuánát, néhány gramm kokaint, mérleget és több száz műanyag tasakot találtak. A férfi szervezetében THC-t és kokaint is kimutattak.
Nem tartóztatták le a drogos elkövetőt
A gyanúsítottat ugyanakkor 72 órán belül kiengedték. Az ügyészség a Blikk megkeresésére azt közölte, hogy megítélésük szerint nem álltak fenn a letartóztatás törvényi feltételei, ezért nem indítványozták azt. A dulakodás körülményeit a Központi Nyomozó Főügyészség vizsgálhatja.
Videón, ahogy összecsapnak a palackvisszaváltók a pesti éjszakában
Elvágom a nyakadat! – többek között ez a fenyegetőzés hallatszik azon a közösségi médiában terjedő videón, amelyen az látható, hogy egy V. kerületi élelmiszerbolt előtt összeszólalkoznak a hatalmas zsákokkal érkező palackvisszaváltók egymással, a járókelőkkel és az üzlet alkalmazottaival. Budapesten nyár óta rendszeresen a panaszok amiatt, hogy több ezren túrják át a turisták által látogatott városrészeket az 50 forintos palackokért, a fővárosban pedig áldatlan köztisztasági és közbiztonsági helyzet alakult ki.