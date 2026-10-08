Tragédia történhetett volna az újpesti vasúti hídon: rollereket hajigáltak a sínekre ismeretlenek

Október 3-án, szombaton érkezett lakossági bejelentés a Rendőrség Tevékenységirányítási Központjához, amely azonnal a helyszínre küldte az Óbuda-Békásmegyer Közterület-Felügyelet valamint a rendőrség közös Őrszem-járőrszolgálatát. A kiérkező egyenruhásokat döbbenetes látvány fogadta: ismeretlen elkövetők hat darab kölcsönözhető elektromos rollert helyeztek közvetlenül a sínekre az újpesti vasúti hídon – számolt be a döbbenetes esetről a kekvillogo.hu.

Tömegszerencsétlenséget okozhattak volna a vonatsínekre fektetett elektromos rollerek az újpesti vasúti hídon

(Fotó: A-híd)

Míg a járőrök egyesével emelték le a rollereket a pályáról és vitték azokat biztonságos távolságba, a MÁV szerelvényei csak fokozott óvatosság mellett, jelentősen lecsökkentett sebességgel haladhattak át az érintett szakaszon. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a vasúti közlekedésben végül nem alakult ki tartós fennakadás.

Életveszély az újpesti vasúti hídon

A sínekre fektetett, nagyméretű fémtárgyak óriási kockázatot jelentettek, ugyanis az érkező személyszállító vonatok kisiklását, illetve a szerelvények súlyos megrongálódását okozhatták volna.

A helyszínről eltávolított e-rollerek ügyében a rendőrség büntetőeljárást indított. A hatóságok gőzerővel dolgoznak az elkövetők azonosításán, a nyomozás vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt folyik.

A rendőrség nyomatékosan felhívja a figyelmet: a vasúti pálya nem közösségi tér és nem játék! A sínekre helyezett bármilyen akadály emberéleteket veszélyeztethet, és súlyos bűncselekménynek minősül.

A hatóságok kérik a lakosságot, hogy amennyiben bárki veszélyes helyen elhelyezett akadályt vagy a vasúti pályára dobált tárgyakat észlel, haladéktalanul tárcsázza a rendőrség 112-es segélyhívó számát.