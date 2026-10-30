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Tűz ütött ki egy budapesti kórházban – megszólalt az intézmény

uzsoki utcai kórház

Tűz ütött ki egy budapesti kórházban – megszólalt az intézmény

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Kigyulladt egy meghibásodott fali elektromos csatlakozó a budapesti Uzsoki Utcai Kórház sebészeti osztályán. A tűzoltók nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, személyi sérülés azonban nem történt.
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uzsoki utcai kórházbudapestikórház

Az Uzsoki Utcai Kórház közleménye szerint a késő délutáni órákban hibásodott meg és gyulladt ki egy fali elektromos csatlakozó a sebészeti osztályon.

Uzsoki Utcai Kórház
Tűzriadó volt az Uzsoki Utcai Kórház sebészetén.
Fotó: Unsplash

Tűz ütött ki a budapesti Uzsoki Utcai Kórház sebészeti osztályán

A kórházakra vonatkozó szigorú biztonsági előírások miatt a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Átvizsgálták és kiszellőztették az érintett épületrészt.

Az intézmény tájékoztatása szerint senki sem sérült meg. Dr. Nagy András Csaba főigazgató személyesen tájékozódott a helyszínen, majd megtette a szükséges intézkedéseket.

A betegellátás a sebészeti osztályon és az Uzsoki Utcai Kórház teljes területén is zavartalanul, biztonságosan folytatódik.

 

 

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