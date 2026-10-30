Tűz ütött ki egy budapesti kórházban – megszólalt az intézmény

Kigyulladt egy meghibásodott fali elektromos csatlakozó a budapesti Uzsoki Utcai Kórház sebészeti osztályán. A tűzoltók nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, személyi sérülés azonban nem történt.
Az Uzsoki Utcai Kórház közleménye szerint a késő délutáni órákban hibásodott meg és gyulladt ki egy fali elektromos csatlakozó a sebészeti osztályon.
Tűz ütött ki a budapesti Uzsoki Utcai Kórház sebészeti osztályán
A kórházakra vonatkozó szigorú biztonsági előírások miatt a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Átvizsgálták és kiszellőztették az érintett épületrészt.
Az intézmény tájékoztatása szerint senki sem sérült meg. Dr. Nagy András Csaba főigazgató személyesen tájékozódott a helyszínen, majd megtette a szükséges intézkedéseket.
A betegellátás a sebészeti osztályon és az Uzsoki Utcai Kórház teljes területén is zavartalanul, biztonságosan folytatódik.