Tűz ütött ki egy budapesti kórházban – megszólalt az intézmény

Az Uzsoki Utcai Kórház közleménye szerint a késő délutáni órákban hibásodott meg és gyulladt ki egy fali elektromos csatlakozó a sebészeti osztályon.

Tűzriadó volt az Uzsoki Utcai Kórház sebészetén.

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Tűz ütött ki a budapesti Uzsoki Utcai Kórház sebészeti osztályán

A kórházakra vonatkozó szigorú biztonsági előírások miatt a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Átvizsgálták és kiszellőztették az érintett épületrészt.

Az intézmény tájékoztatása szerint senki sem sérült meg. Dr. Nagy András Csaba főigazgató személyesen tájékozódott a helyszínen, majd megtette a szükséges intézkedéseket.