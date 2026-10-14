Négy fiatalt keres a magyar rendőrség, súlyos dolgot tettek

A rendelkezésre álló információk szerint 2026. augusztus 27-én, az esti órákban köveket tettek a tócóvölgyi állomás egyik váltójába. Emiatt a váltót nem lehetett átállítani.

Köveket tettek a vasúti váltóba.

Nem lehetett átállítani a váltót: négy fiatalt keresnek Debrecenben

A rendőrség keresi a felvételen látható négy fiatalt. Aki felismeri őket, vagy érdemi információval rendelkezik az esetről, a nap 24 órájában jelentkezhet:

a 06-52/457-040-es telefonszámon,

a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámon,

vagy a 112-es segélyhívón.

A vasúttársaság arra figyelmeztetett, hogy a vasút nem játszótér. A sínekre vagy a váltókba helyezett tárgyak akadályozhatják a közlekedést, sérüléseket és jelentős késéseket okozhatnak, szélsőséges esetben pedig akár a vonat kisiklásához is vezethetnek. Egy szerelvény nem tud egyik pillanatról a másikra megállni, a mozdonyvezető pedig nem tud kitérni az akadály elől.