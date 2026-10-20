Képtelen volt megnézni a rendőrségen a megölt Vanda fotóit a szentlőrinci édesanya

Senki sem akarja megvenni a 17 évesen meggyilkolt Vanda lakását Szentlőrincen. A tinédzser még május 18-án, kora délelőtt zuhant ki az erkélyről, miután összeveszett a vele élő barátjával, Richárddal. A rendőrség a férfit emberöléssel gyanúsítja. A bíróság három nappal a tragédia után elrendelte a letartóztatását.

Vanda 17 évet élt Fotó: Bors

Mint azt a Bors megírta, a tinilány családja sosem támogatta a fiatalok kapcsolatát, Vanda édesanyja mégis vett egy lakást a gyermeke számára, hogy ott lakhassanak együtt. A középiskolás korábban megszökött, hogy a szerelmével élhessen, ezért úgy látták, jobb, ha a pár a közelükben marad. Már tudják, ez volt életük legrosszabb döntése.

Árulják Vanda lakását

Az ingatlant a tragédia után a rendőrség hónapokra lezárta, de ezt az intézkedést már feloldották.

Képtelenek vagyunk elfogadni, ami az unokámmal történt. Szeretnénk felfogadni egy jó ügyvédet, hogy képviseljen bennünket a nyomozás, később pedig a bírósági tárgyalás ideje alatt, de tudjuk, hogy az nagyon sok pénzbe kerül. Becsületes munkás emberek vagyunk. Ha nehezen is, de tisztességgel megélünk, viszont nem mindent engedhetünk meg magunknak

– mondta az Origónak Vanda nagymamája, és hozzátette: hetek óta árulják a lány lakását, de egyelőre nem találtak vevőt.

– Ha sikerülne az ingatlant eladni, nem okozna problémát a jogász kifizetése. Teljesen más lenne a helyzet – magyarázta az idős asszony, akinek a lánya, az elhunyt lány édesanyja szinte hetente-kéthetente kénytelen bemenni a rendőrségre, hogy a nyomozók rendelkezésére álljon.

Felkavaró felvételek vannak a rendőrség birtokában

A család elmondása szerint Richárd rendszeresen készített Vandáról intim fotókat, és megesett, hogy azokat a barátainak is elküldte.

A képek megvannak a rendőrségen egy lefoglalt telefonon is. A nyomozó a felvételeket a lányomnak meg akarta mutatni, de a gyermekem nem volt hajlandó megnézni

– mesélte Gyöngyi, aki úgy tudja, Richárd többek között azzal védekezik, hogy Vanda többször is öngyilkos akart lenni. A család szerint a férfi állítása teljes képtelenség.