Képtelen volt megnézni a rendőrségen a megölt Vanda fotóit a szentlőrinci édesanya

Senki sem akarja megvenni a 17 évesen meggyilkolt Vanda lakását Szentlőrincen. A tinédzser még május 18-án, kora délelőtt zuhant ki az erkélyről, miután összeveszett a vele élő barátjával, Richárddal. A rendőrség a férfit emberöléssel gyanúsítja. A bíróság három nappal a tragédia után elrendelte a letartóztatását.
Mint azt a Bors megírta, a tinilány családja sosem támogatta a fiatalok kapcsolatát, Vanda édesanyja mégis vett egy lakást a gyermeke számára, hogy ott lakhassanak együtt. A középiskolás korábban megszökött, hogy a szerelmével élhessen, ezért úgy látták, jobb, ha a pár a közelükben marad. Már tudják, ez volt életük legrosszabb döntése.
Árulják Vanda lakását
Az ingatlant a tragédia után a rendőrség hónapokra lezárta, de ezt az intézkedést már feloldották.
Képtelenek vagyunk elfogadni, ami az unokámmal történt. Szeretnénk felfogadni egy jó ügyvédet, hogy képviseljen bennünket a nyomozás, később pedig a bírósági tárgyalás ideje alatt, de tudjuk, hogy az nagyon sok pénzbe kerül. Becsületes munkás emberek vagyunk. Ha nehezen is, de tisztességgel megélünk, viszont nem mindent engedhetünk meg magunknak
– mondta az Origónak Vanda nagymamája, és hozzátette: hetek óta árulják a lány lakását, de egyelőre nem találtak vevőt.
– Ha sikerülne az ingatlant eladni, nem okozna problémát a jogász kifizetése. Teljesen más lenne a helyzet – magyarázta az idős asszony, akinek a lánya, az elhunyt lány édesanyja szinte hetente-kéthetente kénytelen bemenni a rendőrségre, hogy a nyomozók rendelkezésére álljon.
Felkavaró felvételek vannak a rendőrség birtokában
A család elmondása szerint Richárd rendszeresen készített Vandáról intim fotókat, és megesett, hogy azokat a barátainak is elküldte.
A képek megvannak a rendőrségen egy lefoglalt telefonon is. A nyomozó a felvételeket a lányomnak meg akarta mutatni, de a gyermekem nem volt hajlandó megnézni
– mesélte Gyöngyi, aki úgy tudja, Richárd többek között azzal védekezik, hogy Vanda többször is öngyilkos akart lenni. A család szerint a férfi állítása teljes képtelenség.
– Az a gazember a kislányt kivette az iskolából, nem engedte, hogy bejárjon. Vanda pedig vezetni is járt. Az oktatója is meg tudja mondani, hogy soha nem volt probléma az unokámmal. Annyira kikészültünk, hogy elmondani nem tudom. Hála a jó Istennek soha nem volt gondunk a törvénnyel. Soha senkit nem bántottunk, se a gyermekem, se az unokáim. Richárddal viszont gondok voltak, mindenkit megvert – fejezte be a nagymama.
Balázs, Richárd fivére továbbra is hisz a férfi ártatlanságában.
– Tudom, hogy a testvérem nem gyilkos. Richárd nem egy vadállat. Egyelőre nem látogathattuk meg a börtönben, és semmit sem tudunk róla a letartóztatása óta.