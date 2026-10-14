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Budapesti kórházból szökött meg egy várandós tinédzser

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A szülés előtti napokban szökött meg egy budapesti kórházból egy 14 éves kismama. A fiatal lányt most gőzerővel keresi a rendőrség.
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eltűntvárandósrendőrségkórház

Mindössze néhány nappal a szülés előtt szökött meg egy budapesti kórház szülészeti osztályáról a 14 éves H. Kamilla Virág. A várandós lányt azért szállították a főváros egyik jól felszerelt intézményébe, hogy megfelelő szakmai felügyelet mellett hozhassa világra gyermekét, ő azonban elhagyta a kórházat.

Egy budapesti kórházból szökött meg egy várandós tinédzser
Egy budapesti kórházból szökött meg egy várandós tinédzser. (Képünk illusztráció) Fotó: MediaWorks

Egy budapesti kórházból szökött meg egy várandós tinédzser

A rendőrség október 11-én rendelte el a kazincbarcikai születésű lány körözését. 

Az információk szerint Kamilla pizsamában és köntösben távozott, a térfigyelő kamerák felvételein pedig nem látták gyalogosan közlekedni, ezért felmerült, hogy valaki autóval várhatta.

 A feltételezések szerint vele egykorú párja és felnőtt segítők is közreműködhettek a szökésben, de ennek körülményei egyelőre nem tisztázottak - írja a Blikk.

A lap információi szerint a lány egykor gyermekotthonban és nevelőszülőknél is élt, valamint bal alkarja tele van önsértés jeleivel. Már korábban is eltűnt, akkor azonban néhány nap alatt előkerült.

A rendőrök nagy erőkkel keresik a várandós lányt, akinek hollétéről egyelőre nincs biztos információ. Kérik, hogy aki információval rendelkezik róla az azonnal értesítse a hatóságot, akár a nap 24 órájában hívható 112-es segélyhívón is. A fiatal lány képét ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség nem törli a körözést.

Az Origo megtalálta az eltűntként körözött X-Faktor-versenyzőt

Fájdalmas fordulatot vett az eltűntként keresett, 15 éves énekesnő ügye. Az X-Faktor válogatásáról a trágár dalszöveg miatt kiejtett tinédzser édesanyja az Origónak részletesen elmondta, mi történt valójában.

 

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