Kiderítettük, miért vonult ki a TEK csütörtök reggel Vecsésre

Olvasónk jelezte, hogy csütörtök reggel 8 óra körül a Terrorelhárítási Központ (TEK) páncélos járművel megerősített menetoszlopát látták nagy sebességgel Vecsés irányába haladni a ferihegyi gyorsforgalmi úttal párhuzamos szervízúton. A vonulás kapcsán az Origo megkereste a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságot, és arról érdeklődtünk, hogy mi történt.

Vecsésre vonult csütörtök reggel a TEK (Fotó forrása: Police.hu)

Vecsési férfi hívta ki a rendőrséget

Válaszukban közölték: október 22-én a reggeli órákban érkezett bejelentés alapján a rendőrök egy vecsési ingatlanhoz vonultak, ahol egy férfi arról tett bejelentést, hogy többen betörtek hozzá, bántalmazzák, és akarata ellenére fogva tartják.

Mivel a bejelentő elmondása szerint nem tudta kinyitni az ajtót és az ablakot, továbbá olyan információ is rendelkezésre állt, hogy az ingatlanban engedéllyel tartott gáz-riasztó fegyver lehet, kollégáik értesítették a Terrorelhárítási Központot.

A TEK munkatársai az ingatlanba bejutva a férfit egyedül találták, majd átadták az Országos Mentőszolgálat munkatársainak, akik további orvosi vizsgálat céljából kórházba szállították.