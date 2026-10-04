Megtalálták a napok óta eltűnt debreceni férfi holttestét

Holtan találták meg a Vekeri-tó környékén azt a 41 éves debreceni férfit, aki szeptember 27-én tűnt el. A férfit napokon át keresték, felkutatásához a rendőrség a lakosság segítségét is kérte számolt be róla a Haon.hu.

A Vekeri-tó környékén rendőrségi akció keretében találtak rá az eltűnt férfira

Fotó: MW-archív / Illusztráció

Miután az elsődleges keresés nem vezetett eredményre, a rendőrség szeptember 30-án felhívást tett közzé az eltűnt férfi megtalálása érdekében. Az ügy a közösségi médiában is nagy figyelmet kapott, ahol szintén több felhívás jelent meg.

A keresés október 4-én, vasárnap folytatódott: a rendőrség kutatóakciót szervezett, amelyhez civilek és speciális kutató-mentők is csatlakoztak. Az akció a Vekeri-tóra és annak környékére összpontosult.

A 41 éves férfi holttestét vasárnap délelőtt, a rendőrségi akció során találták meg a tó környékén. A haláleset tényét a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette.

Nem merült fel idegenkezűség gyanúja

A rendőrség vasárnap délután további részleteket közölt az esettel kapcsolatban. Tájékoztatásuk szerint a történteket közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják.

A rendelkezésre álló információk alapján idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel.