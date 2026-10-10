Botokkal verték véresre a 15 éves fiút Pilisen, a polgármester is közbelépett - videó

Egy kulcstartó miatt robbant ki a vita Pilisen, amelynek végén több fiatal faágakkal és vesszőkkel bántalmazott egy 15 éves fiút. A verésben az áldozat mellett egy másik fiatal is megsérült. László Attila polgármester határozott fellépést követelt, a Monori Rendőrkapitányság pedig büntetőeljárást indított – derül ki a TV2 híradójának riportjából.

Súlyos támadás Pilisen: faágakkal ütötték, verték a 15 éves fiút, megszólalt a polgármester

Fotó: László Attila Facebook-oldala

Egy karabiner miatt támadtak a fiúra

A Kékvillogó beszámolója szerint az eset a Gerje híd mögötti területen történt. Az egyik fiatal elvette a 15 éves fiú kulcscsomóját a rajta lévő karabiner miatt. Amikor a sértett megpróbálta visszaszerezni a holmiját, a társaság rátámadt, és a fákról letépett ágakkal, vesszőkkel ütlegelte.

A helyszínre érkező helyi rendészek megkezdték az intézkedést. Ocsenás Irén önkormányzati képviselő értesítette a polgármestert, aki felvette a kapcsolatot a fiú édesanyjával, majd munkatársaival együtt a helyszínre sietett.

Rablás gyanúja miatt követel vizsgálatot a polgármester

László Attila szerint tisztázni kell, hogy a kulcscsomó erőszakos elvétele és a csoportos bántalmazás milyen bűncselekménynek minősül. A városvezető úgy véli, a történteket akár rablás gyanújával is vizsgálni kell.

A polgármesterhez olyan szülői jelzés érkezett, amely szerint a Monori Rendőrkapitányságon a feltételezett elkövetők fiatalkorú életkorára hivatkozva indokolták a felelősségre vonás elmaradását. László Attila hangsúlyozta:

a 15 éves kor önmagában nem zárja ki a büntetőjogi felelősséget, hiszen annak általános alsó korhatára 14 év.

A városvezetés alapos nyomozást, a sértettek védelmét és a bizonyított cselekmények súlyával arányos felelősségre vonást vár a Monori Rendőrkapitányságtól. Emellett a szülői felügyelet körülményeinek és az esetleges mulasztásoknak a vizsgálatát is sürgeti.

Megindult a büntetőeljárás

A Monori Rendőrkapitányság vezetése telefonon tájékoztatta a polgármestert arról, hogy

megtették a szükséges intézkedéseket, és büntetőeljárás indult a feltételezett elkövetőkkel szemben.

A városvezetés alapos vizsgálatot, a sértettek védelmét és a történtek súlyához igazodó felelősségre vonást vár. László Attila szerint a helyi fiatalok biztonsága nem lehet alku tárgya.

Pilisen pedig senki nem állhat a törvény felett. Aki erőszakkal próbál uralkodni másokon, annak a hatóságok határozott fellépésével kell szembenéznie. Ez elvárásom a Monori Rendőrkapitányság felé is. Gyermekeink biztonságából nem engedhetünk!

– írta posztjában László Attila.