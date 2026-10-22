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baleset

Villamossal ütközött egy autó Újpalotán

1 órája
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Baleset miatt állt a villamosforgalom a Páskomliget utcában, Újpalotán. Egy villamos és egy kisteherautó karambolozott, a helyszínre mentőket is hívtak.
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balesetvillamoskarambol

Villamossal ütközött össze egy kisteherautó Budapest XV. kerületében, a Páskomliget utcában – írja a katasztrófavédelem.

villamos
Újabb villamosbaleset Budapesten - Illusztráció
Fotó: BKK

A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat és a mentőket is riasztották. A karambol miatt egy ideig állt a villamosforgalom, de a BKK tájékoztatása szerint a 69-es villamos már újra a teljes vonalon közlekedik.

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