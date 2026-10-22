Villamossal ütközött egy autó Újpalotán

Villamossal ütközött össze egy kisteherautó Budapest XV. kerületében, a Páskomliget utcában – írja a katasztrófavédelem.

Újabb villamosbaleset Budapesten - Illusztráció

Fotó: BKK

A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat és a mentőket is riasztották. A karambol miatt egy ideig állt a villamosforgalom, de a BKK tájékoztatása szerint a 69-es villamos már újra a teljes vonalon közlekedik.

Villamossal ütközött, majd épületnek csapódott egy teherautó Budapesten

Szeptember végén Újpesten ütközött villamossal egy teherautó az István úton.