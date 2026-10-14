Most jött: legalább 50 utassal a fedélzetén szenvedett baleset egy vonat Magyarországon

Elgázolt egy embert a vonat Debrecenben, a Vértesi úti vasúti átjáró közelében - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel szerda reggel.

Embert gázolt a vonat Debrecenben: mentesítő járatot küldtek Fotó: unsplash.com

Embert gázolt a vonat Debrecenben: mentesítő járatot küldtek

A tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában segítettek, a szerelvény mintegy ötven utasáért mentesítő járat érkezett.

Az érintett vasúti szakaszon egy pályán halad a forgalom a baleset miatt.