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vonat

Most jött: legalább 50 utassal a fedélzetén szenvedett baleset egy vonat Magyarországon

33 perce
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Elgázolt egy embert a vonat Debrecenben, a Vértesi úti vasúti átjáró közelében. A szerelvény mintegy ötven utasáért mentesítő járat érkezett, az átszállásban tűzoltók segítettek. A baleset miatt az érintett szakaszon egy vágányon halad a forgalom.
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vonatgázolásdebrecen

Elgázolt egy embert a vonat Debrecenben, a Vértesi úti vasúti átjáró közelében - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel szerda reggel.

Embert gázolt a vonat Debrecenben: mentesítő járatot küldtek
Embert gázolt a vonat Debrecenben: mentesítő járatot küldtek Fotó: unsplash.com

Embert gázolt a vonat Debrecenben: mentesítő járatot küldtek

A tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában segítettek, a szerelvény mintegy ötven utasáért mentesítő járat érkezett.

Az érintett vasúti szakaszon egy pályán halad a forgalom a baleset miatt.

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