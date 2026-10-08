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vonatgázolás

Halálos vonatgázolás történt csütörtök reggel, leállt a vasúti közlekedés

57 perce
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Tragédiával indult a csütörtök reggel a záhonyi vasútvonalon: halálra gázolt egy embert egy vonat Pátroha és Demecser között. A baleset miatt leállt a vonatközlekedés az érintett szakaszon, az utasoknak pótlóbuszokra kell átszállniuk. A MÁV tájékoztatása szerint a helyszínelés várhatóan délig tart, addig jelentős fennakadásokra kell számítani.
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Halálra gázolt egy embert egy vonat Pátroha és Demecser között csütörtök reggel, ezért a záhonyi fővonalon hosszabb eljutási idővel kell számolni - közölték a MÁV-csoport oldalán.

Halálos vonatgázolás Pátroha és Demecser között: szünetel a vonatközlekedés
Halálos vonatgázolás Pátroha és Demecser között: szünetel a vonatközlekedés Fotó: unsplash.com

Halálos vonatgázolás Pátroha és Demecser között: szünetel a vonatközlekedés

Azt írták, hogy csütörtök délelőtt baleseti helyszínelés miatt Pátroha és Demecser között szünetel a vonatközlekedés, várhatóan délig pótlóbuszokra kell átszállniuk az utazóknak.

 

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