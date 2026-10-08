Halálos vonatgázolás történt csütörtök reggel, leállt a vasúti közlekedés

Halálra gázolt egy embert egy vonat Pátroha és Demecser között csütörtök reggel, ezért a záhonyi fővonalon hosszabb eljutási idővel kell számolni - közölték a MÁV-csoport oldalán.

Halálos vonatgázolás Pátroha és Demecser között: szünetel a vonatközlekedés Fotó: unsplash.com

Halálos vonatgázolás Pátroha és Demecser között: szünetel a vonatközlekedés

Azt írták, hogy csütörtök délelőtt baleseti helyszínelés miatt Pátroha és Demecser között szünetel a vonatközlekedés, várhatóan délig pótlóbuszokra kell átszállniuk az utazóknak.