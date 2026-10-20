Leköptek egy kalauzt Debrecen-Záhony között: így döntött a bíróság

Két és fél év fegyházbüntetésre ítélte a Debreceni Járásbíróság azt a férfit, aki vádlott-társával együtt szidalmazott és leköpött egy jegyvizsgálót a Debrecen-Záhony között közlekedő vonaton - közölte a Debreceni Törvényszék kedden az MTI-vel. A büntetett előéletű férfi társát másfél év - végrehajtásában két és fél év felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélte a bíróság, amely közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek a vádlottakat.

Fegyházbüntetésre ítélték a férfit, aki leköpött egy kalauzt a vonaton / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Fegyházbüntetésre ítélték a férfit, aki leköpött egy kalauzt a vonaton

A két debreceni férfi elismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, így a járásbíróság már az előkészítő ülésen ítéletet hirdetett.

A vádlottak tavaly május 6-án jegy nélkül utaztak a vonaton. Mikor a kalauz felszólította őket a leszállásra, szidalmazni kezdték. Az elsőrendű vádlott a vagon ajtajához érve odahajolt a jegyvizsgálóhoz, akinek az arcát leköpte és őt karjánál fogva indulatosan félre tolta. A másodrendű vádlott észlelte a történteket, ő szintén trágár kifejezésekkel illette a sértettet, akinek a ruházatát ő is leköpte. Miután a vádlottak leszálltak a vonatról, a peronon a jármű indulásáig még folyamatosan szidták a kalauzt.

Az előkészítő ülésen hozott döntést az ügyészség, valamint az elsőrendű vádlott és védője tudomásul vette, míg a másodrendű vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.