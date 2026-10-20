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bíróság

Leköptek egy kalauzt Debrecen-Záhony között: így döntött a bíróság

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Két és fél év fegyházbüntetésre ítélte a Debreceni Járásbíróság azt a férfit, aki vádlott-társával együtt szidalmazott és leköpött egy kalauzt a Debrecen-Záhony között közlekedő vonaton. A vádlottak tavaly május 6-án utaztak jegy nélkül a vonaton, majd amikor a kalauz felszólította őket a leszállásra, szidalmazni kezdték és leköpték. Az előkészítő ülésen hozott döntést az ügyészség, illetve az elsőrendű vádlott és védője tudomásul vette, a másodrendű vádlott és védője azonban enyhítésért fellebbezett.
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bíróságvonaterőszakkalauzítélet

Két és fél év fegyházbüntetésre ítélte a Debreceni Járásbíróság azt a férfit, aki vádlott-társával együtt szidalmazott és leköpött egy jegyvizsgálót a Debrecen-Záhony között közlekedő vonaton - közölte a Debreceni Törvényszék kedden az MTI-vel. A büntetett előéletű férfi társát másfél év - végrehajtásában két és fél év felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélte a bíróság, amely közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek a vádlottakat.

vonat vasút
Fegyházbüntetésre ítélték a férfit, aki leköpött egy kalauzt a vonaton / Fotó: Pexels  (Képünk illusztráció)

Fegyházbüntetésre ítélték a férfit, aki leköpött egy kalauzt a vonaton

A két debreceni férfi elismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, így a járásbíróság már az előkészítő ülésen ítéletet hirdetett.

A vádlottak tavaly május 6-án jegy nélkül utaztak a vonaton. Mikor a kalauz felszólította őket a leszállásra, szidalmazni kezdték. Az elsőrendű vádlott a vagon ajtajához érve odahajolt a jegyvizsgálóhoz, akinek az arcát leköpte és őt karjánál fogva indulatosan félre tolta. A másodrendű vádlott észlelte a történteket, ő szintén trágár kifejezésekkel illette a sértettet, akinek a ruházatát ő is leköpte. Miután a vádlottak leszálltak a vonatról, a peronon a jármű indulásáig még folyamatosan szidták a kalauzt.

Az előkészítő ülésen hozott döntést az ügyészség, valamint az elsőrendű vádlott és védője tudomásul vette, míg a másodrendű vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.

Mindeközben fenyegetés és kényszerítés kísérlete miatt emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség egy többszörösen büntetett előéletű férfival szemben, aki letartóztatása alatt illegálisan birtokolt mobiltelefonok segítségével próbált rávenni egy tanút arra, hogy változtassa meg a vallomását. A férfit 2025-ben kábítószer-kereskedelem miatt tartóztatták le. A nyomozás során az egyik tanú terhelő vallomást tett ellene, ezért a vádlott megpróbálta elérni, hogy az illető visszavonja vagy megváltoztassa korábbi kijelentéseit. A részleteket ITT lehet elolvasni!

 

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