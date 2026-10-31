”Megnyílt alattunk a padló, szó szerint aláhullottunk a berendezéssel együtt„– Megtapasztalta a csodát a szajoli vonatbalesetet túlélő pap

A magyar vasúti közlekedés történetének egyik legmegrázóbb és legtragikusabb fejezete kétségkívül az 1994-es szajoli vasúti katasztrófa, amelyben 31 ember vesztette életét. A baleset egyik túlélője az akkor hatéves Kovács Zsolt, aki ma katolikus papként hirdeti az evangéliumot: hiszi, hogy Isten szeretetből mentette meg az életét, ő pedig a Teremtő iránti hálából jelentkezett a szemináriumba. A Váci Egyházmegyében szolgáló atyával a spanyolországi, 69 halálos áldozatot követelő vonatbaleset kapcsán beszélgettünk.

Zsolt atya a szajoli vonatbaleset túlélője Fotó: Olvasói

Egy nemzet gyászolt, amikor több mint harminc évvel ezelőtt a Debrecen felől érkező gyorsvonat – egy végzetes és rendszerszintű hiba következtében – kisiklott, és féktelen pusztítást végezve tarolta le a sínek melletti lakóépületet. A tragédiában azonban nemcsak emberéletek vesztek oda, hanem egy olyan túléléstörténet is született, amely a mai napig megdöbbenti a szemlélőt: Kovács Zsolt egyházmegyés pap már mély teológiai rálátással és felnőtt fejjel tekint vissza arra a másodpercre, amikor Isten kegyelme megmentette az életét.

Zsolt atya vasutas családban nőtt fel: édesapja hivatásának köszönhetően az otthonuk közvetlenül az állomás szomszédságában állt. Az a bizonyos nap semmiben sem különbözött a többitől, egészen addig, amíg a robaj meg nem rázta a környéket. A kisiklott gyorsvonat hatalmas sebességgel az épületbe csapódott, miközben a lesodródó villanypózna és a zuhanó falak az épületrészt a földszintre rántották.

Emlékszem, milyen volt, amikor megnyílt alattunk a padló. Természetesen nagyon megijedtünk. Éppen az emeleten tartózkodtam a testvéremmel, és szó szerint aláhullottunk a berendezéssel együtt

– idézte fel a szörnyű pillanatokat a pap.

A szajoli baleset sokak életét megváltoztatta Fotó: Mediaworks

Miért engedi meg Isten a vonatbaleseteket?

A fizika és a józan ész törvényei szerint abból a házból senkinek sem kellett volna élve kikerülnie. A csoda azonban nem maradt el: a zuhanás közben a vastag szőnyegek és a megroggyant gerendák egyfajta védelmező sátorként borultak a gyerekek fölé, megóvva őket a leszakadó faldaraboktól és a biztos haláltól.

Bár a lakás teljesen megsemmisült, az épületben senki sem vesztette életét.

Egy ekkora trauma után a sebek általában örökre nyomot hagynak az emberben. Zsolt atya is vallja, hogy a mai napig hordozza azokat a pszichés nyomokat, amelyeket egy ilyen mértékű katasztrófa okozhat. Éveken át tartó terápiákra volt szüksége, és a hirtelen zajok, a feszültséggel teli helyzetek mind a mai napig aktiválhatják benne a régi emlékeket, igaz, rémálmai már nincsenek.