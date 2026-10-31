”Megnyílt alattunk a padló, szó szerint aláhullottunk a berendezéssel együtt„– Megtapasztalta a csodát a szajoli vonatbalesetet túlélő pap

A magyar vasúti közlekedés történetének egyik legmegrázóbb és legtragikusabb fejezete kétségkívül az 1994-es szajoli vasúti katasztrófa, amelyben 31 ember vesztette életét. A baleset egyik túlélője az akkor hatéves Kovács Zsolt, aki ma katolikus papként hirdeti az evangéliumot: hiszi, hogy Isten szeretetből mentette meg az életét, ő pedig a Teremtő iránti hálából jelentkezett a szemináriumba. A Váci Egyházmegyében szolgáló atyával a spanyolországi, 69 halálos áldozatot követelő vonatbaleset kapcsán beszélgettünk.
Egy nemzet gyászolt, amikor több mint harminc évvel ezelőtt a Debrecen felől érkező gyorsvonat – egy végzetes és rendszerszintű hiba következtében – kisiklott, és féktelen pusztítást végezve tarolta le a sínek melletti lakóépületet. A tragédiában azonban nemcsak emberéletek vesztek oda, hanem egy olyan túléléstörténet is született, amely a mai napig megdöbbenti a szemlélőt: Kovács Zsolt egyházmegyés pap már mély teológiai rálátással és felnőtt fejjel tekint vissza arra a másodpercre, amikor Isten kegyelme megmentette az életét.
Zsolt atya vasutas családban nőtt fel: édesapja hivatásának köszönhetően az otthonuk közvetlenül az állomás szomszédságában állt. Az a bizonyos nap semmiben sem különbözött a többitől, egészen addig, amíg a robaj meg nem rázta a környéket. A kisiklott gyorsvonat hatalmas sebességgel az épületbe csapódott, miközben a lesodródó villanypózna és a zuhanó falak az épületrészt a földszintre rántották.
Emlékszem, milyen volt, amikor megnyílt alattunk a padló. Természetesen nagyon megijedtünk. Éppen az emeleten tartózkodtam a testvéremmel, és szó szerint aláhullottunk a berendezéssel együtt
– idézte fel a szörnyű pillanatokat a pap.
Miért engedi meg Isten a vonatbaleseteket?
A fizika és a józan ész törvényei szerint abból a házból senkinek sem kellett volna élve kikerülnie. A csoda azonban nem maradt el: a zuhanás közben a vastag szőnyegek és a megroggyant gerendák egyfajta védelmező sátorként borultak a gyerekek fölé, megóvva őket a leszakadó faldaraboktól és a biztos haláltól.
Bár a lakás teljesen megsemmisült, az épületben senki sem vesztette életét.
Egy ekkora trauma után a sebek általában örökre nyomot hagynak az emberben. Zsolt atya is vallja, hogy a mai napig hordozza azokat a pszichés nyomokat, amelyeket egy ilyen mértékű katasztrófa okozhat. Éveken át tartó terápiákra volt szüksége, és a hirtelen zajok, a feszültséggel teli helyzetek mind a mai napig aktiválhatják benne a régi emlékeket, igaz, rémálmai már nincsenek.
Van azonban a történetnek egy olyan spirituális rétege is, amely átformálta az istenképét. A tragédia napján egy belső ösztön mentette meg:
Épp át akartam szaladni egy másik szobába, ám egy megmagyarázhatatlan belső hang hatására visszafordultam. A padló abban a pillanatban szakadt le mögöttem. Ezt a fajta isteni gondviselést, a kegyelmet az egész életemben megtapasztaltam
– mesélte Zsolt atya.
Az egyházi személy életútja sem mindennapi. A gimnázium után a Debreceni Egyetemen tanult szociológiát, és csak utána jelentkezett a papnevelő intézetbe. A szajoli katasztrófa emléke nemcsak sebeket hagyott benne, hanem olyan mély empátiát is adott neki, amellyel ma gyászfeldolgozó csoportok vezetőjeként és traumaoldó lelki kísérőként segít másoknak. Olyan embereknek nyújt támaszt, akik elvesztették szeretteiket, vagy maguk is hasonló tragédiák súlya alatt roppantak össze.
A beszélgetés során a pap hangsúlyozta: a hit nem azt jelenti, hogy elkerülnek minket a bajok, hanem azt, hogy a legnagyobb viharok közepette is képesek vagyunk talpra állni. Az egyházban végzett munkája során számtalanszor szembesül azzal, hogy a hívőkben felmerül a kérdés: „Miért engedi ezt Isten?”
Erről érdemes beszélni. Egy olasz atya gondolatai jutnak eszembe: sokszor azt várjuk Istentől, mint a kisgyermekek a szülőtől, hogy óvjon meg minket attól, hogy elesve a biciklivel megsérüljünk. Sokszor ez a gyermeki vágy él bennünk, hogy Isten óvjon meg minket a komoly balesetektől
– mondta Zsolt atya, majd kifejtette, hogy a szajoli és a legutóbbi spanyolországi vonatbalesetben is az a közös, hogy mindkét szerencsétlenséget emberi mulasztás előzte meg.
– A spanyol baleset előtt egy rendszerszintű leállás történt, ráadásul magát a rendszert éppen azért építették fel, hogy az ilyen baleseteket elkerüljék. A cél az volt, hogy megbízhassunk benne, és nyugodtan élhessük az életünket, nyugodtan utazhassunk. Ehhez képest a rendszer hibázott, aztán pedig volt egy hibás emberi döntés.
Szajolban az volt a probléma, hogy egy váltó egy illegális tolatás miatt elromlott, ezért a Debrecenből érkező, Budapest felé haladó gyorsvonat kisiklott
– magyarázta az atya, aki szerint ilyen esetekben leginkább a bizalom sérül bennünk: a felelősök iránt, a rendszer iránt és az Isten iránt.
– A baleset után is rengeteget vonatoztam. Fontos tisztázni, hogy ezek a rendszerszintű problémák a mi emberi tökéletlenségünk miatt alakulnak ki. Keresztény szempontból az is lényeges, hogy mindig készek legyünk arra, hogy az életünkről számot adjunk. Amikor egy ilyen súlyos baleset megtörténik, elnémulunk, egyszerűen kifejezzük a részvétünket az elhunytak hozzátartozói felé, és imádkozunk azokért, akik életben maradtak, hogy minél előbb felépülhessenek.
Zsolt atya szerint a trauma feldolgozása nem gyors folyamat, hanem egy egész életen át tartó belső munka, amelyben a pszichológia és a hit kezet nyújtanak egymásnak.
Ma, amikor a szajoli tragédia emléke már évtizedek távlatából int bennünket, Kovács Zsolt atya története élő bizonysága annak, hogy a gyógyulás lehetséges. A romokból újjáépült élet, a hivatásának szentelt mindennapok és a rászorulók felé áradó szeretete mind azt igazolják, hogy a sötétség után mindig van hajnal.
Nem csoda hát, hogy a hívek körében rendkívüli népszerűségnek örvend: közvetlensége, személyes meggyőződése és a saját sorsából fakadó megértése hitelessé teszi az igét, amit hirdet. Az a kisfiú, akit egykor a zuhanó falak és a vasút szörnyűsége szinte maga alá temetett, ma lelkipásztorként építi újjá mások összetört világát, bizonyítva, hogy a szeretet és a hit ereje minden katasztrófánál erősebb.