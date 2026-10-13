Embert gázolt a vonat Kismaroson

Vasúti baleset történt kedden délután Kismaroson, a vasútállomás közelében. A vonatgázolás helyszínére hivatásos és önkéntes tűzoltók vonultak ki.
Vonatgázolás történt kedden Kismaroson, az Ady Endre úton, a vasútállomásnál – közölte a Katasztrófavédelem október 13-án délután.
A balesethez a váci hivatásos és a nagymarosi önkéntes tűzoltók vonultak ki. A rajok a vonat alól kiemelték az elgázolt személyt, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak.
A baleset körülményeiről és az érintett személy állapotáról egyelőre nem közöltek további információkat.
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