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vonatgázolás

Embert gázolt a vonat Kismaroson

34 perce
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Vasúti baleset történt kedden délután Kismaroson, a vasútállomás közelében. A vonatgázolás helyszínére hivatásos és önkéntes tűzoltók vonultak ki.
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vonatgázolásvasúti balesetKismaros

Vonatgázolás történt kedden Kismaroson, az Ady Endre úton, a vasútállomásnál – közölte a Katasztrófavédelem október 13-án délután.

A kismarosi vonatgázolás helyszínére mentők is érkeztek
A kismarosi vonatgázolás helyszínére mentők is érkeztek
Fotó: Havran Zoltán / MW / Illusztráció

A balesethez a váci hivatásos és a nagymarosi önkéntes tűzoltók vonultak ki. A rajok a vonat alól kiemelték az elgázolt személyt, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak.

A baleset körülményeiről és az érintett személy állapotáról egyelőre nem közöltek további információkat.

 

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