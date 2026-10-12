Megoldódott a rejtély: az Origo megtalálta az eltűntként körözött X-Faktor-versenyzőt

Eltűntként körözi a rendőrség az X-Faktor válogatásáról a zsűri szerint nem a korához illő dalválasztása miatt kiejtett Nagy Enikőt. A szombati adás miatt a tinédzser és családja ellen is éles kritikákat fogalmazott meg az internet közönsége. Egyesek biztosra vették, hogy a lány ennek hatására menekült el, de most az Origónak nyilatkozó szülei tiszta vizet öntöttek a pohárba.

Enikő az X-Faktor szombati adása után nem tért vissza az otthonba

Fotó: TikTok

– Enikő lakásotthonban él Szegeden, és nem tért vissza időben, ezért a nevelőnek hivatalból bejelentést kellett tennie – mondta Nikolett, a leány édesanyja hétfő délután, hozzátéve: gyermeke már úton van az intézménybe. A szabály szerint azonban ha egy gyermek nem érkezik meg időre az intézetbe, hivatalból kötelesek jelezni a rendőrségnek, akiknek pedig emiatt eltűntként kell kezelniük a lányt.

– A lányom jól van, semmi probléma nincs vele. A műsort egyénként is májusban vették fel, csak most került adásba. Gáspár Laci valóban azt mondta neki, hogy az ő korában nem illene Bruno X Spacc dalát énekelnie, de ezen Enikő már akkor túllendült. A szombati műsor után valóban kaptunk negatív kommenteket, melyek szerint a szülők hibája, hogy a lány ilyeneket énekel, ami inkább nekünk nem esett jól – fogalmazott Nikolett, aki fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az adott dalban egyébként nem is hangzik el elfogadhatatlan, trágár kifejezés, de valóban a szexualitásról szól.

– Trágár szavak soha nem hangzottak el a dalban. Az, hogy kitért egy kicsit az illegális szerekre, inkább így fogalmazok, tény és való – folytatta Nikolett, aki szerint a lánya magát a műsort, vagy inkább annak felvételét kifejezetten élvezte.

Miért nem ment haza az X-Faktor versenyzője?

Enikő háttértörténete igencsak szomorú. Egy családon belüli bántalmazás következtében tavaly kiemelték a családból, és januárban ideiglenesen a lakásotthonban helyezték el. A bíróság a közelmúltban megadta az anyának a teljeskörű felügyeleti jogot, és Nikolett elmondása szerint hamarosan haza is térhet az édesanyjához.

Róbert, a lány külön élő édesapja az Origónak elmondta: naponta beszél a gyermekével.