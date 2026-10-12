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holttest

Újabb részletek derültek ki a Zápor-tónál talált holttestről

28 perce
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Közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a rendőrség a szegedi Zápor-tónál történt haláleset ügyét. A hatóság közlése szerint az áldozat kerékpárral hajtott a vízbe, miután letért az útról.
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holttestzápor - tóSzegedrendőrség

Vasárnap délelőtt holttestet találtak a szegedi Zápor-tónál. A helyszínen rendőrök és mentők jelentek meg, akik azonnal megkezdték a helyszínelést. Eleinte csak annyit lehetett tudni, hogy egy 70 év körüli férfi volt az áldozat, hétfőn azonban újabb megrázó részletek láttak napvilágot.

Újabb részletek derültek ki a Zápor-tónál talált holttestről
Újabb részletek derültek ki a Zápor-tónál talált holttestről. Fotó: Karnok Csaba / Délmagyar

Újabb részletek derültek ki a Zápor-tónál talált holttestről

A Délmagyar megkeresésére a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság elárulta, hogy az elhunyt egy 67 éves szegedi férfi volt, aki halála előtt a Zápor-tó környékén kerékpárral közlekedett. 

Az áldozat eddig ismeretlen okokból letért a gyalogos és kerékpárútról majd egy füves területre, aztán a vízbe hajtott.

A történteket közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a rendőrség.

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