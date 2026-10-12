Vasárnap délelőtt holttestet találtak a szegedi Zápor-tónál. A helyszínen rendőrök és mentők jelentek meg, akik azonnal megkezdték a helyszínelést. Eleinte csak annyit lehetett tudni, hogy egy 70 év körüli férfi volt az áldozat, hétfőn azonban újabb megrázó részletek láttak napvilágot.

Újabb részletek derültek ki a Zápor-tónál talált holttestről. Fotó: Karnok Csaba / Délmagyar

Újabb részletek derültek ki a Zápor-tónál talált holttestről

A Délmagyar megkeresésére a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság elárulta, hogy az elhunyt egy 67 éves szegedi férfi volt, aki halála előtt a Zápor-tó környékén kerékpárral közlekedett.

Az áldozat eddig ismeretlen okokból letért a gyalogos és kerékpárútról majd egy füves területre, aztán a vízbe hajtott.

A történteket közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a rendőrség.

Kigyulladt egy ház Szentendrén: holttestet találtak a tűzoltók

Halálos háztűz történt vasárnap délután Szentendrén, a Cseresznyés úton. A lángok megfékezésére kivonuló tűzoltók az épület átkutatása közben egy holttestet találtak.